楊丞琳過年「難得同框李榮浩放閃」！廚房黏TT 超甜居家畫面全被拍

記者潘慧中／綜合報導

楊丞琳與李榮浩婚後生活低調，鮮少在社群網站公開放閃。然而在今年農曆春節期間，她罕見曬出一系列與老公的甜蜜合照，夫妻倆分工合作下廚準備年夜飯，為這個新年增添了滿滿的粉紅泡泡。

▲李榮浩與楊丞琳難得放閃。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）



照片中，可以看到李榮浩頂著一頭搶眼的亮紅色頭髮，一手高舉比出YA的手勢，楊丞琳則拿起手機露出甜美燦笑。此外，還有一張兩人湊在一起、嘟起嘴巴看著一杓湯圓的特寫照，自然又親密的互動顯見夫妻間的深厚感情。

▲李榮浩與楊丞琳一起準備年夜飯。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）



除了難得的正臉合照，楊丞琳也記錄了兩人攜手下廚的溫馨時刻。只見夫妻倆穿著休閒的居家服裝、套上圍裙，在廚房裡忙進忙出。李榮浩熟練地拿起筷子在平底鍋裡煎蝦子，而楊丞琳也親自掌鍋翻炒著洋蔥肉片，甚至還有一張從背後捕捉兩人並肩料理的同框照，完美詮釋了相互扶持的幸福日常。

▲▼楊丞琳和李榮浩黏TT放閃。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）



經過一番努力，最後端上桌的是一整桌色香味俱全的豐盛年夜飯，菜色包含魚、蝦、肉類與各式蔬菜，相當澎湃。楊丞琳開心端著自己炒好的大盤肉向大家拜年，讓粉絲隔著螢幕都能感受到這頓團圓飯的溫馨與美味。

▲▼楊丞琳過年吃餃子。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

