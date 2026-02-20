ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
專訪／挺《客家廚房》！利特秒答應
對另一半斤斤計較星座Top 3
啦啦隊女神「買台積電+0050」拚買房
減肥不用挨餓！陳喬恩、焦凡凡精準飲食曝光　5位女星鏟肉秘訣一次看

記者蔡宜芳／綜合報導

想要在鏡頭前呈現最完美的一面，體態管理幾乎是每位女星的終身事業。不過，隨著大眾審美觀的改變，現在的女神們不再一味追求病態瘦，反而更強調「健康美」與「自我認同」。從范冰冰的斷糖心法到陳喬恩的緊急瘦身單，這幾位演藝圈指標性人物的減肥菜單與心態調整，絕對值得想要控制體態的女孩們參考，跟著《ETtoday娛樂星光雲》一起來看看她們是怎麼在美食誘惑與螢幕壓力之間找到平衡的！

▲5女星減肥不挨餓秘訣。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

▲5女星減肥不挨餓秘訣。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

【范冰冰：拒絕焦慮的「斷糖女王」，用正向心態活出自我】

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

一直以來以「微胖界女神」自居的范冰冰，對於身材有著非常獨到的見解。她曾在節目中大方揭露自己168公分、60公斤的真實體重，並霸氣表示：「我的身體我做主，想給人看就給人看，不想給就不給；和自信無關！」她認為女生若太瘦反而會失去女人味，胖一點其實也是一種美。儘管不強求骨感，但她為了健康與更好的上鏡效果，近年來發展出一套精確的飲食管理法。她推崇「斷糖減肥法」，徹底戒掉最愛的甜點、含糖飲料與咖啡，避免多餘糖分轉化成脂肪。她坦言剛開始戒糖時會因為缺乏多巴胺分泌而感到心情低落，但只要堅持過渡期，不僅體重會下降，連膚質與大腦清晰度都會有明顯改善。

除了戒糖，范冰冰也鑽研了多本關於「輕斷食」的書籍，並實踐「5：2斷食法」，即一週內有五天維持正常飲食，但避開澱粉、多吃蔬菜，剩下的兩天則進行嚴格斷食，僅攝取水分或清湯，讓身體恢復輕盈。為了確保代謝順暢，她每天晚上都會補充酵素與維他命、黑芝麻錠等健康食品。在運動方面，她採取多管齊下的方式，跑步、熱瑜珈、游泳及重量訓練交替進行，以此增加基礎代謝率。她更正向鼓勵粉絲，只要遠離劇組常見的炸物、可樂等肥胖誘因，「眼不見、嘴不饞」，堅信「女人只要想瘦，就一定能瘦下來的！」這種從內而外的自律，正是她維持女王風範的關鍵。

【鬼鬼：產後速瘦14公斤的狠角色，一天一餐的嚴格自律】

▲鬼鬼。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自Instagram／gemma_811）

▲鬼鬼。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自Instagram／gemma_811）

去年無預警升格當媽的「鬼鬼」吳映潔，在產後回歸時的狀態簡直讓人驚艷。她坦言懷孕期間體重一度飆升到人生巔峰的64公斤，對於自我要求極高的她來說，這是一場必須贏下的戰役。為了在短時間內瘦回少女時期的50公斤，鬼鬼採取了非常硬派的策略：一天只進食一餐。在這一餐中，她嚴格遵守「多不吃」原則，包括不碰麵食、不喝湯、不喝含糖飲料、拒絕精緻澱粉，甚至連一般認為健康的果糖來源——水果也完全戒除。她笑稱自己對屁股線條最有自信，只要能瘦回理想體態，夏天穿衣風格依舊可以大膽火辣。

除了飲食控制，鬼鬼在心態上也展現了現代女性的果敢。儘管已經成功瘦下14公斤，她仍表示要再瘦1公斤才算滿意，這種對細節的偏執正是她能迅速重返螢光幕的原因。雖然日常生活被育兒與副食品準備填滿，但她在理財與體態管理上都維持著清醒的頭腦。她表示自己不碰複雜的股票，而是專注於房產投資，這種「存錢買房、縮衣節食」的務實性格，也體現在她的體態控制上。對她而言，減肥沒有捷徑，只有對食物慾望的絕對克制與對目標的精準執行，才能讓她在成為母親後，依然保有女神般的纖細身段。

【陳喬恩：46歲的緊急瘦身單，靠「蟬柔」與高蛋白精準控重】

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

螢幕形象總是甜美凍齡的陳喬恩，在去年公開了自己48.5公斤的真實體重，並坦言作為一名女演員，為了工作需求，她必須在一個月內瘦到45公斤。她感嘆道：「知道一個46歲的女人要瘦到47，最好是45kg有多難嗎？」由於休假時放鬆吃喝容易產生水腫，她研發出一套「5天緊急瘦身法」，核心邏輯是將一天的進食時間濃縮在4小時內。她通常會安排在下午4點左右才吃第一餐，並確保每天喝足2000cc的水分，幫助身體代謝。

陳喬恩的菜單非常講究營養比例，她會避開高熱量食物，選擇如雞胸肉、納豆、皮蛋豆腐、蔥蛋、蟹棒與羊奶等高蛋白食物作為能量來源，確保瘦身的同時肌肉不流失。在運動方面，她特別推崇「空腹運動」，起床後會先進行有氧訓練，近期更迷上能伸展脊椎、修飾線條的「蟬柔」運動。到了晚上，她則會安排適度的重量訓練。她透露，這種「早有氧、晚重訓」搭配集中進食的方法，成效非常顯著，不僅臉部的浮腫迅速消退，連難纏的小肚子也變得平坦。對她而言，減肥是一場與代謝率的賽跑，唯有精準的飲食分配與運動，才能維持女明星的優雅質感。

【焦凡凡：體重不變體態大升級，2:1:1菜單的平衡哲學】

▲焦凡凡。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

▲焦凡凡。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

焦凡凡近年來在體態上的變化，讓許多追隨她的粉絲感到非常勵志。有趣的是，她坦白揭露：「其實我的體重都差不多，根本沒瘦！」但透過運動與飲食觀念的翻轉，她的視覺效果卻像是瘦了一大圈。過去的她是個一天喝不到300cc水、對營養完全沒概念的人，現在則規定自己每天至少喝足2800cc的水分。在飲食習慣上，她落實「2:1:1菜單」，即兩份蔬菜、一份蛋白質、一份澱粉的黃金比例。她認為不需要因為偶爾的大餐而責怪自己，因為身體知道你平時的努力，偶爾也需要適度放鬆。

對於焦凡凡來說，自己變最多的不是體重計上的數字，而是對身體的覺知。她將飲控視為像吃飯喝水一樣自然的日常習慣，而不是一種壓力。在運動方面，她強力推薦「皮拉提斯」，這項運動解決了她長期因為姿勢不良導致的肩頸痠痛，更讓她的線條變得緊實優美。她鼓勵粉絲不要為了「瘦」而痛苦運動，而是要「養成運動習慣或培養一個愛的運動然後維持，不要當作為了瘦，自然而然地愛上，那是最棒的。」這種正向且永續的健康觀念，讓她在維持體態的過程中，依然能保有快樂與笑容。

【Yuri：啦啦隊女神的自律早晨，咖啡與蛋白質的精簡節奏】

▲Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

被封為「最正啦啦隊女神」的Yuri（陳洛心），無論是在場邊應援還是社群分享，始終維持著令人稱羨的完美曲線。在忙碌的球場表演與演藝行程中，她對於飲食有著一套極簡卻有效的規律。Yuri透露，她維持體態的秘密就藏在早晨的習慣裡。最近她的早餐清單非常固定，通常是以一杯黑咖啡啟動代謝，搭配優質蛋白質與必要的保健食品。這種精簡的進食方式，能讓她在早晨保持清爽的狀態，同時確保身體獲得修復肌肉所需的營養。

Yuri的瘦身觀念強調「自律的節奏」，由於啦啦隊工作本身就具有極大的運動量，因此她在飲食上更注重補充與代謝的平衡。透過黑咖啡消水腫並提神，再補充足夠的營養錠補充體力，這種高度自律的生活節奏，讓她即便在轉換球團、人氣高漲的壓力下，依然能維持極佳的體態。她不追求複雜的食譜，而是透過簡單、重複且有效的健康習慣，讓身體維持在最佳應援狀態。對於生活忙碌的現代女性來說，Yuri這種注重早餐質量與營養補充的減肥法，無疑是最容易執行的自律典範。

【別嚇我...】上班上到一半收銀機突然打開！OAO

