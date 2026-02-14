獨／殷琦淡出演藝圈近況曝！升格「理事長特助」陪夫衝事業　鬆口真實心聲

記者孟育民／專訪

伊林名模殷琦2018年嫁給身家10億的張仕育，婚後育有一雙兒女。近年她逐漸淡出演藝圈，將重心放在家庭與先生事業上。隨著張仕育接任中華民國精密機械發展協會（CMD）理事長及機械公會青年會總會長，殷琦的角色也悄悄轉變，成為「理事長特助」。她接受《ETtoday星光雲》專訪分享近況，也談起這幾年人生轉換的心境。





談到近況，她笑說生活比想像中更充實，「除了家庭，我其實常陪先生跑工作行程。」從活動出席、產業會議到海外參展，她幾乎全程參與，還發展出新嗜好——規劃行程與接待清單。她透露，從出國參展安排到客戶接待流程，都親自協助規劃，漸漸找到屬於自己的位置。

夫妻共同投入工作是否會有摩擦？殷琦坦言偶爾會，「最常就是他行程排太滿，我會提醒他要多休息。」不過她也理解，先生如今肩負的不只是公司，更是整個產業的責任，感性說：「我最欣賞他的責任感跟抗壓性，他做事很有使命感。」因此她選擇在旁分擔細節，讓對方專注在關鍵決策。

從演藝圈轉向產業幕後，殷琦坦言適應過程不算輕鬆。不過，她過去登上《康熙來了》的片段仍常被網友翻出討論，她笑說偶爾會滑到，「覺得很懷念，那是一段很青春的時光。」她形容，過去努力在舞台上，如今努力在生活裡，「每個階段都有該完成的事。」

至於未來是否重返螢光幕？她不排斥，但希望能是更有意義的內容，例如生活、美學、公益，甚至用輕鬆方式介紹台灣產業，「很多人其實不知道，工具機背後是非常精密的工藝與團隊合作。」

回顧2025年，她最想感謝的是家人與團隊夥伴，「先生接任理事長後，我看到很多前輩與朋友真心支持，大家都在為產業往前推。」對她而言，最溫暖的是每次活動或參展時，團隊互相補位的默契與信任。

最後，她也對一路支持她的粉絲喊話：「謝謝你們一直記得我、也一直關心我，我也很想你們，所以偶爾也會在粉專上發文，但因為我現在的重心比較不一樣了，工作和小朋友佔用了我比較多的時間，但我過得很好，也一直持續在學習新的事物。」