柳承龍尋找低潮期「逆風鐵粉」！　一看帳號竟是7歲兒…當場痛哭

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員柳承龍近日在節目中談及演藝生涯低潮期，透露曾在鋪天蓋地的惡意留言中，意外發現小學兒子替自己留言打氣，當場淚崩。這段往事曝光後，也讓許多網友直呼感動。

▲▼柳承龍。（圖／翻攝自YouTube／큰손 노희영）

▲柳承龍曾深陷低潮期，被酸票房毒藥。（圖／翻攝自YouTube／큰손 노희영）

低潮期遭酸「票房毒藥」　自嘲把自己關進牢籠

柳承龍日前登上YouTube頻道《大手盧熙英》，回顧自己的演藝生涯起伏，憑藉《弓箭之戰》、《妻人太甚》、《雙面君王》、《7號房的禮物》、《鳴梁：怒海交鋒》等作品接連創下票房佳績，一度躍升「千萬票房演員」。

然而隨後主演的《笛聲》、《絕代戀歌》、《念力》等作品未達預期，開始陷入低潮「突然迎來黑暗期，卻沒有做好準備」，更形容自己「把自己關進看不見的牢籠」。當時網路上充斥著「看到他就跳過的演員」、「把電影搞砸的演員」等酸言酸語，他直言：「想不看也沒辦法不看。」

發現兒子留言力挺　當場痛哭

就在那段時間，柳承龍注意到有網友反覆留言為他辯護，寫下「他不是那樣的人」、「請去看看他以前的作品」，點進帳號後，才發現那是熟悉的名字：「我兒子名字叫『康』，帳號就是『kang』。」柳承龍透露，當時兒子還只是小學二、三年級（約7、8歲），看見兒子默默為自己發聲，他忍不住當場大哭。

柳承龍回憶說，那一刻第一次問自己：「我到底為了什麼一路奔跑到現在？」也正是那次經歷，成為他重新整理心態的轉捩點：「從那之後，好像開始為自己送上禮物。」

▲▼柳承龍。（圖／翻攝自YouTube／큰손 노희영）▲▼柳承龍。（圖／翻攝自YouTube／큰손 노희영）

▲柳承龍發現幫自己講話的帳號竟然就是兒子的，忍不住大哭。（圖／翻攝自YouTube／큰손 노희영）

網友淚崩：家人是最大的應援

影片公開後，引發大量共鳴。不少網友留言表示：「看影片好幾次眼眶泛淚」、「『害怕自己不再害怕』那句話真的讓人久久不能忘」、「成功的故事反而不如低潮的分享更有力量。」也有網友提到兒子留言的片段時直呼「我也跟著哭了，家人果然是最大的應援，好帥氣的兒子」。

還有人引用柳承龍在節目中提到的話「下山時才看見，上山時沒看見的那朵花」，稱讚他面對人生起伏的態度既寬厚又柔軟。更有觀眾表示，聽完分享後想回家對家人說一句「辛苦了、謝謝你、對不起」，直言這是當今社會最需要的故事。

▲▼柳承龍。（圖／翻攝自YouTube／큰손 노희영）

▲柳承龍經歷低潮期，整個人的心態也調整得健康。（圖／翻攝自YouTube／큰손 노희영）

《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包

