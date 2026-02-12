日籍YTR Mana宣布懷孕！　樂喊：希望寶貝成為台日友好橋樑

記者王靖淳／綜合報導

日籍YouTuber Mana過去曾是「三原JAPAN」的成員之一，之後自己出來開新頻道，去年2月才開心宣布已經與台灣男友Ian登記結婚的她，最近在IG發文公開懷孕的好消息，貼文曝光後，立刻喜獲一票祝福。

▲Mana。（圖／翻攝自Instagram／manahello_tw）



Mana激動地寫下：「這一次，想跟大家分享一個好消息，我們日台夫妻迎來了新的小生命。」正式宣布升格為準媽媽。Mana透露，肚子裡的寶寶預計會是個「馬年小馬寶」，而這份突如其來的禮物，也讓夫妻倆都感到無比驚喜。對於能在異鄉建立家庭，她感性地表示：「能夠日本與台灣兩種文化的祝福與陪伴下，孕育著這個小小的生命，真的讓我感到非常幸福與感恩。」

▲Mana宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／manahello_tw）



談到懷孕後的身體狀況，Mana坦言每天身體都有不同的變化，讓她在一邊驚喜、一邊學習的同時，也能深深感受到生命的神奇與珍貴。面對腹中正在茁壯的小生命，Mana表示，除了希望寶貝可以「快快健康長大」之外，更期待這個寶寶未來能成為「我們台日友好的橋樑」。最後，她承諾未來將會以健康為第一優先，好好珍惜這段特別的時光。