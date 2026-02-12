50歲女星遠距4年半只見過一次面！　男友「要出庭」返台被海關攔下

記者黃庠棻／台北報導

50歲女星張本渝跟定居在美國的ABC男友交往4年多，小8歲圈外男友是台美混血，當初透過朋友介紹認識，只見過一面就決定交往。只是後來碰上疫情，兩人從2021年交往至今都是遠距離，只靠每晚視訊，日前她受訪時曾說可能會在2025年7、8月時登記結婚，但遲遲沒有傳出好消息。

▲張本渝。（圖／記者黃克翔攝）

張本渝今（12）日出席舞台劇《暗戀桃花源》40週年演出記者會，與導演賴聲川、演員隋棠、吳中天、李劭婕、林依晨、張靜之、梁正群、樊光耀一同受訪，她被問到男友時表示，因為川普對於關稅的政策，對男友的工作有一些變動跟調整。

▲隋棠、張本渝、林依晨等人出席《暗戀桃花源》40週年演出記者會。（圖／記者林敬旻攝）

談到感情，張本渝並不著急著結婚，也沒有要飛到美國找男友的意思，直言「如果要見面當然是他回來」，先前曾說下一次見面就要登記結婚，她也率性地回答「對，應該是」，只是雙方相當有默契地不再討論登記，直言「我們談話彼此之間有一些默契」。

▲隋棠、張本渝、林依晨等人出席《暗戀桃花源》40週年演出記者會。（圖／記者林敬旻攝）



不僅如此，張本渝也透露男友先前曾有一次要回台灣找她，當對方飛到西雅圖轉機時，海關告訴男友「你還有案子要出庭」，原來是男友需要出庭去當證人，所以沒有辦法飛出境，也沒有辦法回到台灣與她見面，甚至是登記結婚，當下男友又從西雅圖飛回紐約。

▲張本渝出席《暗戀桃花源》40週年演出記者會。（圖／記者林敬旻攝）

交往4年多全靠視訊維持感情，張本渝坦言自己「是水瓶座，所以可以接受這樣的戀愛方式，就是把自己的生活步調顧好」，不過天蠍座的男友很會吃醋，只要她身邊有出現其他男性「都會被當成敵人」，約好每個晚上7點視訊時，男友前20分鐘還會陰陽怪氣地耍脾氣，但通常都會自己慢慢消化，讓她直言「滿有趣的」。