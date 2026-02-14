情人節2月14日運勢／巨蟹座為愛買單！ 牡羊相處和諧美滿
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：適當體恤他人
感情：化解溝通問題
財運：慎防衝動投資
幸運色：金箔色
貴人：獅子
小人：金牛
雙子座 ♊
工作：內心胸有成竹
感情：正視實際問題
財運：投資收益穩定
幸運色：藕粉色
貴人： 雙子
小人：天秤
天秤座 ♎
工作：迎接新的開始
感情：放下心中爭執
財運：幸運之神降臨
幸運色：天空色
貴人：雙子
小人：射手
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：順利取得平衡
感情：敞開心胸去愛
財運：一切自由安排
幸運色：寶藍色
貴人：天蠍
小人：處女
金牛座 ♉
工作：盡量放下掛礙
感情：家庭和諧美滿
財運：行善多行公益
幸運色：湖水綠
貴人： 雙魚
小人：摩羯
處女座 ♍
工作：睜一眼閉一眼
感情：需要適當陪伴
財運：獲利見好就收
幸運色：紅磚色
貴人：金牛
小人：獅子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：持續保持熱情
感情：互動持續增溫
財運：金錢大進大出
幸運色：玫瑰色
貴人： 水瓶
小人：獅子
天蠍座 ♏
工作：面臨工作危機
感情：互相寒暄問暖
財運：運勢利路亨通
幸運色：草木色
貴人：魔羯
小人：天蠍
雙魚座 ♓
工作：持續推動計畫
感情：轉念敞開心胸
財運：貴人提拔相助
幸運色：金黃色
貴人： 牡羊
小人：巨蟹
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：付出定有收穫
感情：相處和諧美滿
財運：放下心中擔憂
幸運色：淺藍色
貴人：處女
小人：牡羊
獅子座 ♌
工作：靠行動來實踐
感情：有話建議坦白
財運：按照計畫進行
幸運色：紅棕色
貴人：巨蟹
小人：天秤
射手座 ♐
工作：大幅開拓成長
感情：多加謹言慎行
財運：切勿借貸金錢
幸運色：粉紫色
貴人：天秤
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響