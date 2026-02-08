中信女神東京街頭「彎腰倒出超巨上圍」！深V包不住 背影更辣：快崩潰

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
琳妲買iPhone 17犒賞自己「不到2小時GG」
宜蘭最狂尾牙「老闆加碼1000萬」
Janet自爆憂鬱症纏身3年！馬桶前痛哭
短今東京街頭「彎腰倒出超巨上圍」！深V包不住 背影更辣：快崩潰

記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，不時會和粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她在社群網站上傳了前陣子去日本玩的照片，火辣穿搭無論是正面或背影都非常有看頭！

▲▼短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今分享去年去東京玩的辣照。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

照片中，只見短今身穿一件白色的短版上衣，深V領口的設計、加上彎腰的動作，自信倒出豐滿上圍和傲人事業線，胸前的綁帶與抓皺細節增添了甜美氣息。下半身則搭配深色的百褶短裙，露出一雙修長白皙的美腿，腳踩白色運動鞋與同色系長襪，整體造型青春洋溢。

▲▼短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今穿超低胸。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

除了正面吸睛，短今的背影照同樣充滿亮點。另一張照片中，她側身回眸指向東京鐵塔，這個角度讓她的身材曲線更加明顯，展現出不同於球場應援的私服魅力。

▲▼短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今轉身秀出纖細曲線。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

回憶起這趟旅程，短今在貼文中坦言「走到快崩潰」，因為景點到景點之間幾乎都採用步行的方式抵達。她佩服自己的意志力，並幽默自稱是「堅強的小腿人」。她也大方公開某天的手機步數統計截圖，畫面顯示當天的總步數竟高達25,382步，驚人的運動量印證了她走到崩潰的真實心聲。

▲▼短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今去日本走到快崩潰。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今胡馨儀中信兄弟啦啦隊Passion Sisters

Tablo打給女兒請教流行語　Haru講英文超好聽

