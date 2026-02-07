《微博之夜》主辦二度道歉！　還原肖戰換位始末：楊冪沒干預座位

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸娛樂圈年度盛事《微博之夜》於5日舉行，沒想到當天卻傳出「搶座爭議」，女星楊冪遭影射為了中心位置，讓男星肖戰換座位。對此，主辦方於7日二度致歉，還原現場黏貼人名條出包的始末，盼各界停止不實揣測，還給藝人清白。

▲楊冪和肖戰日前被捲入換座爭議。（圖／翻攝自微博／楊冪工作室、肖戰工作室）

主辦方在聲明中表示，座位在5日當天下午2點早已安排妥當，但在後續二次檢查時，工作人員因中島二排座位空缺，產生失誤，「錯誤將肖戰先生及部分座位人名條進行了外移的調整動作。」才導致位置發生變動。主辦方強調，發現問題後，已在活動期間第一時間糾正，「整個過程，楊冪女士及團隊未參與、亦未干預任何座位安排及人名條的設置，相關網傳資訊均不屬實。」

▲▼肖戰的人名條在活動開始前，突然被往旁邊移動。（圖／翻攝自微博）

主辦也承諾未來將會強化細節管控，杜絕類似問題再次發生，並感謝粉絲與媒體的監督，「對此，我們真誠地向肖戰先生、楊冪女士及所有受到影響的藝人和粉絲朋友表達最深的歉意。」

▲《微博之夜》二度道歉。（圖／翻攝自微博／微博之夜）