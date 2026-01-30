10CM四度來台「學中文」！　台灣歌迷變老師：不敢相信、要確欸

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣歌手10CM（權正烈）遵守承諾四度來台！他相隔2年再登Zepp New Taipei，這次更是攜睽違8年的全新專輯《5.0》來台首唱獻給歌迷，期盼透過此次全新巡演《2026 10CM Asia Tour in Taipei》，帶領大家重溫那些年伴我們走過的劇中場景的同時，並一同見證新作品所綻放全新色彩的音樂生命力。

▲10CM期待來台吃美食。（圖／小金鹿娛樂提供）



10CM上次來台開唱時曾入境隨俗翻唱茄子蛋的台語名曲〈浪子回頭〉，不僅唱出他獨有的細膩情感，其標準又自然的台語發音更讓全場歌迷驚艷不已、至今仍津津樂道。

出道至今多次來台舉辦巡演並參與音樂節演出，10CM對台灣始終抱持一份難以言喻的親近感，他透露台灣樂迷不僅在每次演出中給予最真誠又熱情的反饋，其「韓文聆聽能力」更令他驚豔不已，還因為彼此間語言溝通沒有障礙，讓台灣歌迷間接成了自己的「中文老師」。

▲▼10CM每次來台都會學到中文，笑喊台灣歌迷變中文老師。（圖／小金鹿娛樂提供）



他特別提及2年前在台北演出時因為頻頻與台下歌迷互動交談，讓自己學會了「不敢相信」、「水啦」、「要確欸」等中文的流行語，也因此讓他格外期待此次來台能再向歌迷學更多的中文，與歌迷一起「開槓」聊天。談到這次來台灣最想嘗試的美食，10CM笑說：「我每次來台灣都會吃小籠包！上次在音樂節上還嘗試了雞排，這次除了這兩樣美食，希望能再多品嚐其他台灣的道地小吃！」