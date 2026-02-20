ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
百萬YouTuber Ariel父母離異！　曾痛問：為什麼把我生下來卻沒準備好

記者孟育民／台北報導

百萬訂閱 YouTube 頻道「欸你這週要幹嘛」自2018年成立以來人氣持續攀升，主要成員由3姐弟Ariel、Shine及阿勳組成，去年底首度舉辦千人粉絲見面會，吸引大批粉絲到場支持，現場更驚喜演出親自作詞作曲的歌曲〈哇哩勒〉、〈浪費時間〉。Ariel接受《ETtoday星光雲》專訪談及創作的心路歷程，歌曲由三人創作，耗時3個月時間，理念圍繞在「親情」與「成長」上。她形容，創作靈感來自長大後離家打拼的過程，「不管你在台北有多辛苦，都要記得，家裡一定有人在等你回來。」

▲▼YTR「 欸你這週要幹嘛」Ariel 過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲Ariel接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者李毓康攝；場地提供：喀啦 咖啡吧）

Ariel進一步說明，〈哇哩勒〉歌詞描寫的是長大後搭著火車外出闖蕩，回望家鄉時，仍有人在等待的幸福感受，但並未刻意煽情，曲風輕快讓人聽了朗朗上口。事實上，Ariel從小父母離婚，是在姑婆家長大，到高中畢業都待在姑婆家裡，但她也相當樂觀，沒有覺得遺憾，反而認為是成長的過程，「我好像是一個比較樂觀的人，小時候沒辦法決定任何事，在事情當下會覺得很辛苦，但我到了現在的年紀，覺得每件事都有它發生的理由，重點是把這些曾經碰壁的東西轉換成更好的養分。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼YTR「 欸你這週要幹嘛」Ariel 過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲Ariel分享家庭成長故事。（圖／記者李毓康攝）

談及家庭，Ariel也坦言，成長過程中難免會看到別人有父母陪伴，心中仍會出現疑問。她說：「我小時候看到運動會有爸爸帶著小孩，會想『為什麼我沒有』，但同時我的姑姑、姑丈就會立刻衝過來。」她認為，正是因為家人給予滿滿的愛，讓她從小並不覺得自己和別人不同，「雖然爸爸媽媽沒辦法隨時陪伴在身旁，我還是有很多人愛我，所以那時候沒有太走心。」

▲▼YTR「 欸你這週要幹嘛」Ariel 過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲Ariel雖然從小父母不在身邊，但心中充滿了愛。（圖／記者李毓康攝）

Ariel也回憶，有記憶以來就一直住在姑婆家，從未懷疑過這樣的生活方式，反而在高中時，爸爸曾提出要帶她回家，讓她產生強烈抗拒。她直言，那可能是學生時期最叛逆的一次，「我記得我對他大反抗，吼他、掛他電話，那一次我印象非常深刻。」她解釋，長期與姑婆一家生活，早已建立深厚情感與生活秩序，寧願多花時間上學，也不想改變生活。

被問到曾經有過埋怨嗎？Ariel絲毫沒遲疑回應：「不會埋怨，但我們一定都有可以做得更好的地方，我其實長大以後，偏向他們的遺憾比較多，就像我爸爸近幾年會想彌補小時候不在我身邊的記憶。我沒有覺得他們是不好的父母，我只是覺得他們那時太年輕了，如果我23歲生小孩，我也會不知道怎麼辦，這就是我們的緣分，不會去想那麼多。」

▲▼YTR「 欸你這週要幹嘛」Ariel 過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲Ariel成長過程並無遺憾。（圖／記者李毓康攝）

「為什麼你把我生下來，卻沒有準備好？」Ariel坦言，儘管自己是在充滿愛的環境中長大，但童年時仍曾浮現過這樣的疑問，而這份心情也深深影響了她對家庭的價值觀。她表示，自己一直相信，人生每個重要選擇都應該是在準備充分的狀態下做出，「有些人覺得生小孩是衝動，但對我來說，這絕對不會是意外，一定要在金錢、時間都準備好的情況下，才會走到下一步。」不過，隨著心境上的轉變，她現階段已準備迎接新生命的到來。

▲▼YTR「 欸你這週要幹嘛」Ariel 過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲Ariel準備好迎接新生命，但坦言一切順其自然。（圖／記者李毓康攝）

Ariel也不避諱談及對婚姻與未來的理性思考，她曾設想，如果有一天自己成為母親卻又面臨離婚，是否能給孩子同樣完整的愛。她甚至透露，在婚前就曾和老公討論過「最壞的打算」，並直言告訴對方：「沒有人可以愛誰一輩子。」也提前釐清雙方財物。她解釋，並非對感情悲觀，而是因為從小看過太多現實例子，無論是感情或金錢，都必須先做好心理準備，「凡是要做最壞的打算，即便現在有多相愛。」希望在愛裡保有準備與選擇的能力，才能在任何人生階段，給彼此最穩定的陪伴。
 

