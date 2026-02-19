媽媽童年的缺口「造就學霸兒」貝克宇　崔佩儀私下教育方式曝

記者許逸群／專訪

在鏡頭前總是大方、熱情的崔佩儀，日前帶著兒子貝克宇出現在靜謐的下午茶餐廳，接受《ETtoday星光雲》專訪。一見面，崔佩儀的專業與嚴謹立刻顯露，她輕聲卻堅定地提醒兒子：「要問好、說話時要看著對方的眼睛。」這不是刻意的表演，而是一種浸透在骨子裡的規矩。

然而，隨著專訪深入，我們看到的不是電視上大家口中的「虎媽」，而是一個學會放手的母親，與一個超齡成熟、正用雙翼丈量世界的少年。

▲崔佩儀與兒子貝克宇感情相當要好。（圖／記者湯興漢攝）

成長的殘缺，化作對家庭的執念

崔佩儀對家庭的呵護，源於童年時的「缺口」。出身單親家庭的她，曾看著同學的便當發呆，曾被欺負到抓在地上打，卻只能對母親撒謊說「是自己摔倒的」。

「因為我知道，媽媽幫不了我，我不想讓她更擔心。」那份早熟的孤獨，讓她在擁有自己的家庭後，決定傾盡所有。貝克宇出生那年，她推掉所有工作，發誓要給兒子最完整的陪伴。但這種「愛」，也曾讓她自我質疑，究竟是對，還是不對。

▲崔佩儀因童年的「缺口」，將滿滿的愛灌輸在兒子身上。（圖／記者湯興漢攝）

「數學」引爆的離婚危機：學會交付專業

訪談中提到教育的衝突，崔佩儀笑談往事，背後卻是所有父母都經歷過的焦慮。曾為了兒子的數學成績，先生一句「孩子就是被妳教成這樣」，讓她氣到奪門而出，夫妻倆甚至將離婚掛在嘴邊。

這場風波最後以先生幽默的「家裡著火了」化解，卻也讓崔佩儀悟出道理，教育不該是夫妻權力的角力場。 他們決定請家教，將課業交給專業，把父母的角色留給「陪伴」與「品格」。這一轉身，不僅救了婚姻，也給了孩子喘息的空間。

▲現年僅22歲的貝克宇成熟程度令人驚訝。（圖／記者湯興漢攝）

貝克宇的早熟：那記驚醒夢中人的「當頭棒喝」

當大眾還在議論崔佩儀的管教是否過於嚴厲時，坐在一旁的貝克宇展現了令人驚訝的通透。他平靜地說：「沒有管教嚴厲或寵溺的問題，沒有爸媽不希望孩子更好。」當年他考大學前對母親說出：「我的人生，我自己負責，妳不要每天一直盯著我。」對崔佩儀而言是重重的一擊，卻也是母子關係的轉捩點。

後來，貝克宇真的考上美國洛杉磯就讀音樂家學院，去年更是錄取伯克利音樂學院研究所。訪談過程中，崔佩儀看著正在分享志向的兒子，眼神裡滿是欣慰。不僅如此，當年那個送兒子出國、回家對著狗哭的母親，也學會了規劃自己的生活，她感性表示，一家三口即便不常相聚，但內心的羈絆永遠不會斷。

▲崔佩儀將身段放低與兒子當朋友，但投望兒子的眼神卻也藏不住滿滿的愛。（圖／記者湯興漢攝）

藏在「兩根薯條」裡的身教

這場訪談最動人的瞬間，不在稿紙上的對話，而在於一個微小的細節。專訪途中，桌上剩下了最後兩根薯條。貝克宇伸手，一看已經見底的炸物盤子，他在指尖觸碰到前縮了回來。直到30分鐘後訪問工作結束、眾人起身收拾個人物品準備離開時，他才默默地將那兩根薯條吃掉。

這種細膩的體貼與對欲望的克制，絕非一朝一夕的說教能達成。如同崔佩儀受訪時提到的，從不要求貝克宇要考第一名，但規矩與禮儀絕對嚴格要求。果然，身教養出來的孩子，是騙不了人的。 貝克宇的成熟，是崔佩儀學會放手後，結出最美的一顆果實。