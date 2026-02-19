獨家專訪／票房奪冠的背後⋯　林柏宏談角色突「罕見哽咽」：想給自己一個擁抱

記者蕭采薇／專訪

冬日的台北，在忙碌的工作間，我們與林柏宏相約。他主演的《96分鐘》成為年度票房冠軍，彼時，他也剛去了趟越南，宣傳這部台灣電影，身上還帶著異國影迷熱情的殘溫。這是一場關於「收穫」與「擁抱」的對話。在 2025 年橫掃票房、演技再次進化的背後，林柏宏正學著在影格的縫隙裡，給辛苦了一整年的自己一個最溫暖的擁抱。

▲林柏宏主演的《96分鐘》是年度台灣電影票房冠軍，炙手可熱的他，接受《ETtoday星光雲》獨家專訪。（圖／記者黃克翔攝）

從「驚嚇」到「鬆一口氣」

「這是我第一次在越南工作，那種熱情，真的讓我嚇到了。」林柏宏回憶起當時的場景，語氣中仍帶點不可思議。原本以為只是低調的行程，沒想到機場早已被接機人潮擠爆。雖然語言不通，但粉絲們熱切的眼神，讓他明白藝術跨越國界的力量。

「我知道他們很多是透過《關於我和鬼變成家人的那件事》認識我的。」他謙遜地笑著。但在 2026 年初的現在，大家更談論的，是他主演的《96分鐘》成為了2025年台灣電影的票房冠軍。

▲為了演出《96分鐘》的宋康任，林柏宏曬黑、蓄鬍，換一張粗獷的皮囊。（圖／華影國際提供）

「壓力嗎？與其說是壓力，不如說是鬆了一口氣。」林柏宏坦言，這部片籌備了九年，雖然他是在後期才加入，但拍攝過程中的各種碰撞與挑戰，讓他深知這份成績的得來不易。「我只是團隊的一份子，能跟大家一起創造出這麼不一樣的電影，是我的榮幸。」

這份成績，是他用汗水與焦慮換來的。

為了「宋康任」撕掉標籤，換一張粗獷的皮囊

在《96分鐘》之前，大眾對林柏宏的印象可能是精緻、靈動，或是帶著點憂鬱的書卷氣。但當洪子烜導演把「宋康任」這個角色交給他時，林柏宏心裡想的是：「真的嗎？不是蔡凡熙或王柏傑的角色嗎？」

「我以為我應該去演那些需要算物理公式的角色，畢竟我是學化學的，那些算式我仔細看應該還是懂的（笑）。」

▲《96分鐘》林柏宏、李李仁飛抵越南宣傳時，有大批粉絲接機。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

但導演要的，是一個全新的、甚至有點「髒」的林柏宏。為了進入這個放棄警察身份、四處打零工的硬漢世界，林柏宏開始了一場長達數月的身體改造。他把自己曬得黝黑，練出厚實的身材，蓄起鬍渣，剪掉精緻的髮型。

「那是一場身體極限的挑戰。」他提到片中那場令人屏息的一鏡到底動作戲，「我其實非常緊張，一直在想：我們真的能做到嗎？」

然而，最吸引他的不是動作，而是宋康任那種「非典型英雄」的內在。他不為大愛，甚至帶著一點「自私」與「壓抑」。他不是那種光芒萬丈的救世主，他是一個被罪惡感淹沒、試圖在暴力中找尋救贖的平凡人。這種成熟而滄桑的面向，是林柏宏作為演員「夢寐以求」的轉身。

擁抱 2025，這一年過得幸福嗎？

問及如何定義2025年，林柏宏陷入了良久的沈思。這不是那種演藝圈常見的「充實」或「感恩」可以概括的一年。

「如果要在未來看到 2025 年的自己，我想要拍拍他的肩膀，或者給他一個擁抱。」他輕聲說。

這一年，他經歷了巔峰，也經歷了生命的種種「沒預料到」。面對我們問他「這一年過得幸福嗎？」林柏宏沈默了幾秒，那種沈默在專訪中顯得格外真實。「幸福啊。因為我知道自己獲得了什麼。雖然生活總有一體兩面，開心的、不開心的都會發生，但我們現在還在當下，很難定義這一年的最終意義。」

▲提起2025年，林柏宏經歷了巔峰，也經歷了生命的種種「沒預料到」。（圖／記者黃克翔攝）

所以，他選擇不再對自己苛求。在 2025 年，他刻意留下了休息時間，讓腳步慢下來。他不再追求密集的曝光，而是花了更長的時間去「準備」角色。「我覺得能不能演一部戲、得到一個角色，都是緣分。」這種對「緣分」的敬畏，讓他避開了演藝圈常見的焦慮，活出了一種優雅的通透。

角色圖鑑—在五種人生裡碎裂與重生

林柏宏可能是線上演員中，最熱衷於「影視打卡」的人。即便生活再忙，他仍努力保持觀影的習慣。對他而言，看電影不只是工作，更是一種對不同靈魂的同理。

在這次深談中，我們與他一起回顧了那五個住進他身體裡的靈魂，每一個都刻骨銘心。

1. 《青春弒戀》郭明亮：最難告別的陰暗

▲《青春弒戀》郭明亮，是林柏宏花最多時間走出來的角色。（圖／電影《青春弒戀》提供）

提到這個角色，林柏宏的語氣突然變得緊繃，他甚至停下來喝了一口水，眼眶微微泛紅，「如果要說花最多時間走出來的，我覺得是這個角色。」 郭明亮那種與世界完全斷裂、理所當然的偏執，與林柏宏本人溫暖的性格落差極大。「我想要看到明亮更多心碎的樣子，因為那樣，他才有可能長大。」那種深層的內在陰暗，至今仍是他心中一道難以抹滅的傷痕。

2. 《關於我和鬼變成家人的那件事》毛毛：在恐懼中綻放的自由

▲《關於我和鬼變成家人的那件事》的毛毛，背後曾是林柏宏無數次的自我懷疑。（圖／金盞花大影業提供）

「不敢相信！」這句台詞背後，是林柏宏無數次的自我懷疑。 「我演之前好緊張，一直問導演：這樣好笑嗎？觀眾會喜歡嗎？」直到他在浴室與許光漢赤裸相對的那一刻，他決定豁出去，「去玩！」。他才發現，原來讓觀眾笑，比讓觀眾哭更不容易。那是他在演員路上，獲得最大自由與釋放的瞬間。

3. 《火神的眼淚》張志遠：學會愛自己的漫長修行

▲林柏宏在《火神的眼淚》飾演消防員張志遠，這是他很心疼的一個角色。（圖／華視提供）

「志遠讓我心疼，因為他一直想證明自己值得被愛，卻忘了先愛自己。」林柏宏認為，張志遠的消防員工作，其實是一場試圖彌補過去愧疚的救贖。那種對自我的虧欠，是他演繹時最心碎的部分。

4. 《莎莉》林偉宏：最接近林柏宏的真實座標

▲《莎莉》裡的「高顏值雞農」林偉宏，是林柏宏認為最接近自己的角色。（圖／伯樂影業提供）

令人跌破眼鏡的是，林柏宏認為最像自己的，不是精緻的警察，而是那個住在農村、與雞相伴的「偉宏」。當然不是因為兩個人只差了一個字，林柏宏笑說： 「你不要看我現在穿得這麼精緻，如果沒有當演員，偉宏的生活就是我最嚮往的樣子。」住在山裡、種田養雞、步調緩慢，那是他基因裡最原始的渴望。

5. 《96分鐘》宋康任：男性的壓抑困境

▲《96分鐘》的宋康任，呈現出一部分在「男性困境」。（圖／華影國際提供）

他花了很多時間去曬黑、練身體，但「宋康任」不僅僅是外貌的改變，林柏宏說，他認為這角色代表了那種「把所有責任都往身上扛」的男性困境，「他不訴說痛苦，只會承擔。這很迷人，卻也很辛苦。」

平行時空的林柏宏：我可能會去開民宿

如果不當演員，林柏宏會在哪裡？

「我可能在當國中老師，或者是在化工廠上班，過著規律、朝九晚五的生活。」他笑著說。雖然是師大畢業，他卻謙虛地認為自己「不夠優秀」去教導學生如何思考。「我覺得老師的使命太偉大了，我不敢。」

▲如果沒成為演員，林柏宏笑說，自己可能是國中老師，或是在化工廠上班，而他也定好了退休目標，想開一間寵物友善的民宿。（圖／記者黃克翔攝）



演員這份工作，打開了他對世界的想像。在那張「學霸」或「明星」的面具下，他藏著一個極其簡單的靈魂：想要很多時間跟家人、寵物待在一起，不特別追求名利。他甚至已經勾勒好了「退休計劃」：「我想在宜蘭開一棟寵物友善民宿，養很多狗。我們還可以提供『保母狗』服務，讓狗來照顧那些需要溫暖的人。」

2026 的清單—在網球場與規律之間

邁入 2026，林柏宏除了希望新作品順利完成，還有個很「接地氣」的小心願——練好網球。

「這是我新學的，但我希望明年能養成規律。」他渴望在演員那種「充滿變化」的生活中，找回一點「規律的練習感」。這種對自我的打磨，無論是在表演上還是在網球場上，都展現了他那種「要做就做到最好」的化學系男子韌性。

告別37歲的林柏宏

專訪接近尾聲，ETtoday團隊把一份驚喜芋頭蛋糕推到他面前，他看著蛋糕，先是忍不住大笑，直喊：「我可以拍照嗎？」接著感性地說：「謝謝粉絲們在 2025 年給我的支持。你們能看到我每一個小細節的好，這種善意對我來說是非常溫暖的。」

而對於辛苦了一整年的自己，他則有一套獨特的「一體兩面」哲學： 「生活沒有絕對的好壞。當你遇到一件第一時間覺得辛苦的事，或許過了一覺醒來，它就變成了一件值得感謝全世界的事情。我希望三年後、十年後的我，會非常感謝這一段經歷。」

▲《ETtoday星光雲》為林柏宏慶生，送上他最愛「芋頭蛋糕」。（圖／記者黃克翔攝）

後記：關於林柏宏的「反差萌」

在一小時的專訪中，林柏宏數次展現了他的細膩。當提到《青春弒戀》時，他眼眶裡轉動的淚水是真實的；當模仿毛毛喊出「不敢相信」時，他的玩心也是真實的。最有趣的是，當我們問到「五個角色被關在一起誰會先崩潰？」他秒答毛毛，還加碼爆料毛毛一定會覺得《沙利》裡的偉宏「很醜」，那一刻，現場笑聲不斷。

他是一個能把「硬漢」與「萌感」結合得極好的演員。他清醒地知道自己是誰，卻又願意為了角色把自尊與外貌踩在腳底。

▲林柏宏清醒地知道自己是誰，卻又願意為了角色把自尊與外貌踩在腳底。（圖／翻攝林柏宏IG）

當他拿著芋頭蛋糕，認真許下「希望身邊所有生命（包括我的狗—水哥）都能健康滿足」的願望時，我們知道，無論 2026 年的林柏宏會再創下多少票房紀錄，那個住在山裡、想要溫暖他人的「偉宏」魂，以及所有與他相遇過的角色、那些靈魂的各種顏色，始終都在他心底。

