ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《甄嬛》6大經典場景全回顧
「初級大人」爆紅：有事要問高級大人
突現強烈直覺！李懿衝彩券行戰果超狂
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林采緹 陳真 何妤玟 薔薔 若綺 吳兆絃 楊小黎 小嘉玲

獨家專訪／票房奪冠的背後⋯　林柏宏談角色突「罕見哽咽」：想給自己一個擁抱

記者蕭采薇／專訪

冬日的台北，在忙碌的工作間，我們與林柏宏相約。他主演的《96分鐘》成為年度票房冠軍，彼時，他也剛去了趟越南，宣傳這部台灣電影，身上還帶著異國影迷熱情的殘溫。這是一場關於「收穫」與「擁抱」的對話。在 2025 年橫掃票房、演技再次進化的背後，林柏宏正學著在影格的縫隙裡，給辛苦了一整年的自己一個最溫暖的擁抱。

▲▼ 過年專題-林柏宏獨家專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲林柏宏主演的《96分鐘》是年度台灣電影票房冠軍，炙手可熱的他，接受《ETtoday星光雲》獨家專訪。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

從「驚嚇」到「鬆一口氣」

「這是我第一次在越南工作，那種熱情，真的讓我嚇到了。」林柏宏回憶起當時的場景，語氣中仍帶點不可思議。原本以為只是低調的行程，沒想到機場早已被接機人潮擠爆。雖然語言不通，但粉絲們熱切的眼神，讓他明白藝術跨越國界的力量。

「我知道他們很多是透過《關於我和鬼變成家人的那件事》認識我的。」他謙遜地笑著。但在 2026 年初的現在，大家更談論的，是他主演的《96分鐘》成為了2025年台灣電影的票房冠軍。

▲《96分鐘》上映十天，全台票房突破5700萬。（圖／華影國際提供）

▲為了演出《96分鐘》的宋康任，林柏宏曬黑、蓄鬍，換一張粗獷的皮囊。（圖／華影國際提供）

「壓力嗎？與其說是壓力，不如說是鬆了一口氣。」林柏宏坦言，這部片籌備了九年，雖然他是在後期才加入，但拍攝過程中的各種碰撞與挑戰，讓他深知這份成績的得來不易。「我只是團隊的一份子，能跟大家一起創造出這麼不一樣的電影，是我的榮幸。」

這份成績，是他用汗水與焦慮換來的。

為了「宋康任」撕掉標籤，換一張粗獷的皮囊

在《96分鐘》之前，大眾對林柏宏的印象可能是精緻、靈動，或是帶著點憂鬱的書卷氣。但當洪子烜導演把「宋康任」這個角色交給他時，林柏宏心裡想的是：「真的嗎？不是蔡凡熙或王柏傑的角色嗎？」

「我以為我應該去演那些需要算物理公式的角色，畢竟我是學化學的，那些算式我仔細看應該還是懂的（笑）。」

▲《96分鐘》林柏宏、李李仁飛抵胡志明市展開宣傳。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲《96分鐘》林柏宏、李李仁飛抵越南宣傳時，有大批粉絲接機。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

但導演要的，是一個全新的、甚至有點「髒」的林柏宏。為了進入這個放棄警察身份、四處打零工的硬漢世界，林柏宏開始了一場長達數月的身體改造。他把自己曬得黝黑，練出厚實的身材，蓄起鬍渣，剪掉精緻的髮型。

「那是一場身體極限的挑戰。」他提到片中那場令人屏息的一鏡到底動作戲，「我其實非常緊張，一直在想：我們真的能做到嗎？」

然而，最吸引他的不是動作，而是宋康任那種「非典型英雄」的內在。他不為大愛，甚至帶著一點「自私」與「壓抑」。他不是那種光芒萬丈的救世主，他是一個被罪惡感淹沒、試圖在暴力中找尋救贖的平凡人。這種成熟而滄桑的面向，是林柏宏作為演員「夢寐以求」的轉身。

擁抱 2025，這一年過得幸福嗎？

問及如何定義2025年，林柏宏陷入了良久的沈思。這不是那種演藝圈常見的「充實」或「感恩」可以概括的一年。
「如果要在未來看到 2025 年的自己，我想要拍拍他的肩膀，或者給他一個擁抱。」他輕聲說。

這一年，他經歷了巔峰，也經歷了生命的種種「沒預料到」。面對我們問他「這一年過得幸福嗎？」林柏宏沈默了幾秒，那種沈默在專訪中顯得格外真實。「幸福啊。因為我知道自己獲得了什麼。雖然生活總有一體兩面，開心的、不開心的都會發生，但我們現在還在當下，很難定義這一年的最終意義。」

▲▼ 過年專題-林柏宏獨家專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲提起2025年，林柏宏經歷了巔峰，也經歷了生命的種種「沒預料到」。（圖／記者黃克翔攝）

所以，他選擇不再對自己苛求。在 2025 年，他刻意留下了休息時間，讓腳步慢下來。他不再追求密集的曝光，而是花了更長的時間去「準備」角色。「我覺得能不能演一部戲、得到一個角色，都是緣分。」這種對「緣分」的敬畏，讓他避開了演藝圈常見的焦慮，活出了一種優雅的通透。

角色圖鑑—在五種人生裡碎裂與重生

林柏宏可能是線上演員中，最熱衷於「影視打卡」的人。即便生活再忙，他仍努力保持觀影的習慣。對他而言，看電影不只是工作，更是一種對不同靈魂的同理。

在這次深談中，我們與他一起回顧了那五個住進他身體裡的靈魂，每一個都刻骨銘心。

1. 《青春弒戀》郭明亮：最難告別的陰暗

▲▼ 林柏宏、陳庭妮繼《火神》再度合作《青春弒戀》。（圖／電影《青春弒戀》提供）

▲《青春弒戀》郭明亮，是林柏宏花最多時間走出來的角色。（圖／電影《青春弒戀》提供）

提到這個角色，林柏宏的語氣突然變得緊繃，他甚至停下來喝了一口水，眼眶微微泛紅，「如果要說花最多時間走出來的，我覺得是這個角色。」 郭明亮那種與世界完全斷裂、理所當然的偏執，與林柏宏本人溫暖的性格落差極大。「我想要看到明亮更多心碎的樣子，因為那樣，他才有可能長大。」那種深層的內在陰暗，至今仍是他心中一道難以抹滅的傷痕。

2. 《關於我和鬼變成家人的那件事》毛毛：在恐懼中綻放的自由

▲泰版《關於我和鬼變成家人的那件事》由超人氣CP「BKPP」主演。（圖／翻攝自X、金盞花大影業提供）

▲《關於我和鬼變成家人的那件事》的毛毛，背後曾是林柏宏無數次的自我懷疑。（圖／金盞花大影業提供）

「不敢相信！」這句台詞背後，是林柏宏無數次的自我懷疑。 「我演之前好緊張，一直問導演：這樣好笑嗎？觀眾會喜歡嗎？」直到他在浴室與許光漢赤裸相對的那一刻，他決定豁出去，「去玩！」。他才發現，原來讓觀眾笑，比讓觀眾哭更不容易。那是他在演員路上，獲得最大自由與釋放的瞬間。

3. 《火神的眼淚》張志遠：學會愛自己的漫長修行

▲▼林柏宏飾演消防員張志遠《火神的眼淚》 同安分局合照(謝章穎 溫昇豪 林柏宏 劉冠廷 陳庭妮 胡釋安 夏騰宏。（圖／華視提供）

▲林柏宏在《火神的眼淚》飾演消防員張志遠，這是他很心疼的一個角色。（圖／華視提供）

「志遠讓我心疼，因為他一直想證明自己值得被愛，卻忘了先愛自己。」林柏宏認為，張志遠的消防員工作，其實是一場試圖彌補過去愧疚的救贖。那種對自我的虧欠，是他演繹時最心碎的部分。

4. 《莎莉》林偉宏：最接近林柏宏的真實座標

▲▼林柏宏（右）《莎莉》甜蜜娶回鳳梨公主張雅玲（左），劉品言與林柏宏姊弟拜拜算命求改運。（圖／伯樂影業提供）

▲《莎莉》裡的「高顏值雞農」林偉宏，是林柏宏認為最接近自己的角色。（圖／伯樂影業提供）

令人跌破眼鏡的是，林柏宏認為最像自己的，不是精緻的警察，而是那個住在農村、與雞相伴的「偉宏」。當然不是因為兩個人只差了一個字，林柏宏笑說： 「你不要看我現在穿得這麼精緻，如果沒有當演員，偉宏的生活就是我最嚮往的樣子。」住在山裡、種田養雞、步調緩慢，那是他基因裡最原始的渴望。

5. 《96分鐘》宋康任：男性的壓抑困境

▲電影《96分鐘》男主角林柏宏（中）於信義區松壽路道路管制與攝影機確認拍攝位置。。（圖／台北市影委會提供）

▲《96分鐘》的宋康任，呈現出一部分在「男性困境」。（圖／華影國際提供）

他花了很多時間去曬黑、練身體，但「宋康任」不僅僅是外貌的改變，林柏宏說，他認為這角色代表了那種「把所有責任都往身上扛」的男性困境，「他不訴說痛苦，只會承擔。這很迷人，卻也很辛苦。」

平行時空的林柏宏：我可能會去開民宿

如果不當演員，林柏宏會在哪裡？

「我可能在當國中老師，或者是在化工廠上班，過著規律、朝九晚五的生活。」他笑著說。雖然是師大畢業，他卻謙虛地認為自己「不夠優秀」去教導學生如何思考。「我覺得老師的使命太偉大了，我不敢。」

▲▼ 過年專題-林柏宏獨家專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲如果沒成為演員，林柏宏笑說，自己可能是國中老師，或是在化工廠上班，而他也定好了退休目標，想開一間寵物友善的民宿。（圖／記者黃克翔攝）

演員這份工作，打開了他對世界的想像。在那張「學霸」或「明星」的面具下，他藏著一個極其簡單的靈魂：想要很多時間跟家人、寵物待在一起，不特別追求名利。他甚至已經勾勒好了「退休計劃」：「我想在宜蘭開一棟寵物友善民宿，養很多狗。我們還可以提供『保母狗』服務，讓狗來照顧那些需要溫暖的人。」

2026 的清單—在網球場與規律之間

邁入 2026，林柏宏除了希望新作品順利完成，還有個很「接地氣」的小心願——練好網球。

「這是我新學的，但我希望明年能養成規律。」他渴望在演員那種「充滿變化」的生活中，找回一點「規律的練習感」。這種對自我的打磨，無論是在表演上還是在網球場上，都展現了他那種「要做就做到最好」的化學系男子韌性。

告別37歲的林柏宏

專訪接近尾聲，ETtoday團隊把一份驚喜芋頭蛋糕推到他面前，他看著蛋糕，先是忍不住大笑，直喊：「我可以拍照嗎？」接著感性地說：「謝謝粉絲們在 2025 年給我的支持。你們能看到我每一個小細節的好，這種善意對我來說是非常溫暖的。」

而對於辛苦了一整年的自己，他則有一套獨特的「一體兩面」哲學： 「生活沒有絕對的好壞。當你遇到一件第一時間覺得辛苦的事，或許過了一覺醒來，它就變成了一件值得感謝全世界的事情。我希望三年後、十年後的我，會非常感謝這一段經歷。」

▲▼ 林柏宏慶生 。（圖／記者黃克翔攝）

▲《ETtoday星光雲》為林柏宏慶生，送上他最愛「芋頭蛋糕」。（圖／記者黃克翔攝）

後記：關於林柏宏的「反差萌」

在一小時的專訪中，林柏宏數次展現了他的細膩。當提到《青春弒戀》時，他眼眶裡轉動的淚水是真實的；當模仿毛毛喊出「不敢相信」時，他的玩心也是真實的。最有趣的是，當我們問到「五個角色被關在一起誰會先崩潰？」他秒答毛毛，還加碼爆料毛毛一定會覺得《沙利》裡的偉宏「很醜」，那一刻，現場笑聲不斷。

他是一個能把「硬漢」與「萌感」結合得極好的演員。他清醒地知道自己是誰，卻又願意為了角色把自尊與外貌踩在腳底。

▲▼林柏宏飾演消防員張志遠《火神的眼淚》 同安分局合照(謝章穎 溫昇豪 林柏宏 劉冠廷 陳庭妮 胡釋安 夏騰宏。（圖／翻攝林柏宏IG）

▲林柏宏清醒地知道自己是誰，卻又願意為了角色把自尊與外貌踩在腳底。（圖／翻攝林柏宏IG）

當他拿著芋頭蛋糕，認真許下「希望身邊所有生命（包括我的狗—水哥）都能健康滿足」的願望時，我們知道，無論 2026 年的林柏宏會再創下多少票房紀錄，那個住在山裡、想要溫暖他人的「偉宏」魂，以及所有與他相遇過的角色、那些靈魂的各種顏色，始終都在他心底。

林柏宏服裝提供：古馳GUCCI

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

林柏宏96分鐘宋康任關於我和鬼變成家人的那件事鬼家人毛毛火神的眼淚莎莉

推薦閱讀

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！　認當小三：被拿假身分證騙

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！　認當小三：被拿假身分證騙

10小時前

購物天后尪想「邊看A片邊做」！林采緹認不愛男友戴套 5女星房事全招了

購物天后尪想「邊看A片邊做」！林采緹認不愛男友戴套 5女星房事全招了

2/18 19:00

平溪餐廳驚見「野生啦啦隊女神」！0偽裝當工讀生　洗碗畫面全被拍

平溪餐廳驚見「野生啦啦隊女神」！0偽裝當工讀生　洗碗畫面全被拍

9小時前

林依晨「棄贊助」訂喜憨兒喜餅！5明星暖舉被讚爆

林依晨「棄贊助」訂喜憨兒喜餅！5明星暖舉被讚爆

23小時前

《俗女》小嘉玲長大了！　盤點5位台灣女童星「轉大人」現況曝光

《俗女》小嘉玲長大了！　盤點5位台灣女童星「轉大人」現況曝光

2/18 20:00

許光漢大鶴高中就同班！　盤點4對演藝圈好同學

許光漢大鶴高中就同班！　盤點4對演藝圈好同學

16小時前

男歌手痛揭監獄霸凌內幕！　「飯盒打開驚見精液、陰毛」惡劣手段曝光

男歌手痛揭監獄霸凌內幕！　「飯盒打開驚見精液、陰毛」惡劣手段曝光

12小時前

凱莉結婚10年「年夜飯各回各家」　兩派網戰翻：怎麼一副得意樣子

凱莉結婚10年「年夜飯各回各家」　兩派網戰翻：怎麼一副得意樣子

5小時前

打完麻將「突現一強烈直覺」！直衝彩券行　李懿超狂戰果全場看傻

打完麻將「突現一強烈直覺」！直衝彩券行　李懿超狂戰果全場看傻

11小時前

啦啦隊女神「買台積電+0050」拚買房！　北漂7年嘆：台北物價是中部2倍

啦啦隊女神「買台積電+0050」拚買房！　北漂7年嘆：台北物價是中部2倍

5小時前

媽媽童年的缺口「造就學霸兒」貝克宇　崔佩儀私下教育方式曝

媽媽童年的缺口「造就學霸兒」貝克宇　崔佩儀私下教育方式曝

14小時前

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

3小時前

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

木蘭專訪

木蘭專訪

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

看更多

【總統遭波及】賴清德參拜慘遭吐一身　主委染諾羅摀嘴擋不住

即時新聞

剛剛
剛剛
16分鐘前0

獨家專訪／票房奪冠的背後⋯　林柏宏談角色突「罕見哽咽」：想給自己一個擁抱

35分鐘前61

慈妹雪地解放比基尼！　「布料快包不住」炸超兇事業線

1小時前30

林襄爆高鐵佔位！2025啦啦隊爭議盤點　偷吃人夫、富商小三疑雲全上榜

1小時前43

子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊被讚高EQ

2小時前0

專訪／挺《客家廚房》！聽到來台錄影　利特秒答應「交代SM空行程」

3小時前96

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

4小時前0

《終極一班》隔21年演員近況曝光！汪東城成陸劇一哥　小鬼驟逝永缺席

4小時前51

蔡阿嘎過年回北港「嗑整隻青蛙湯」　連皮帶骨趴碗裡：整隻啃才爽

4小時前21

若綺當媽後「首個初二沒回娘家」　吐心聲：是女兒也是媽媽

5小時前28

啦啦隊女神「買台積電+0050」拚買房！　北漂7年嘆：台北物價是中部2倍

讀者迴響

熱門新聞

  1. 雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！
    10小時前3018
  2. 購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了
    2/18 19:00306
  3. 平溪餐廳驚見「野生啦啦隊女神」！
    9小時前225
  4. 林依晨「棄贊助」訂喜憨兒喜餅
    23小時前144
  5. 盤點5位台灣女童星「轉大人」
    2/18 20:00122
  6. 許光漢大鶴高中就同班！　盤點4對演藝圈好同學
    16小時前8
  7. 栗子痛揭監獄霸凌內幕！　「飯盒打開驚見精液、陰毛」惡劣手段曝光
    12小時前61
  8. 凱莉結婚10年「年夜飯各回各家」　網戰翻
    5小時前187
  9. 李懿打完麻將「突現一強烈直覺」
    11小時前84
  10. 啦啦隊女神北漂7年「買台積電+0050」拚買房！
    5小時前48
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合