Threads Line FB IG

專訪／挺《客家廚房》！利特秒答應
對另一半斤斤計較星座Top 3
啦啦隊女神「買台積電+0050」拚買房
專訪／出道演《濟公》即巔峰！　鄭志偉「有空就去榮總」敬業態度曝光

記者黃庠棻／專訪

1969年出生的男星鄭志偉出道至今已經30年，演出過多部台劇，代表作有八點檔《濟公》、《神機妙算劉伯溫》、電影《親愛的殺手》、《96分鐘》等，近期在影集《監所男子囚生記》、《童話故事下集》都有亮眼表現，雖然從沒入圍過金鐘獎或是金馬獎，但他仍保持樂觀態度看待演藝工作，近期接受《ETtoday星光雲》專訪時也談及了一路走來的心情。

▲鄭志偉出道30年，參與演出的作品數不清。（圖／翻攝自Instagram／p201512037）

[廣告]請繼續往下閱讀...

剛出道就遇上台劇經典神作《濟公》，鄭志偉飾演小和尚「必清」，與周明增飾演的濟公一起降妖除魔，劇中性格滑稽、搞笑，讓他紅遍大街小巷，談及這個「人生角色」，他笑說「真的是一出道即巔峰」，感性表示「因為有這個角色我才可以一直演到現在」。

▲鄭志偉因台語劇《濟公》的和尚必清走紅。（圖／翻攝自YouTube）

至於出道多年的轉捩點，鄭志偉最難忘的是電影《親愛的殺手》，他在片中飾演公寓警衛「文哥」，有別於以往的表現讓他入圍2021年的臺北電影獎「最佳男配角獎」，雖然最後沒有順利奪獎，但他仍正面說道「入圍就是肯定，覺得有被大家看到」。

▲鄭志偉出席台北電影獎入圍記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭志偉曾入圍台北電影獎。（圖／記者林敬旻攝）

雖然出道30年，鄭志偉直到2025年的金鐘獎才真正站上頒獎典禮的舞台，他受到主持人曾寶儀的邀請與游安順一起擔任頒獎人，一開始他其實很抗拒，心裡覺得「觀眾會覺得『這誰啊』」，甚至一度覺得製作單位是要找「曾志偉」而不是他，最後是經紀人給予他鼓勵才讓他有了勇氣站上頒獎台。

雖然鄭志偉不是以入圍者、得獎者站上金鐘獎，但他仍感到相當開心，在與游安順彩排時，悄悄告訴對方「如果得獎者是曾莞婷的話，拜託讓我把獎拿給她」，因為兩人都是演八點檔出身，希望能夠親手遞獎給對方，最終他順利完成心願，也成為當晚最溫暖的畫面之一。

金鐘獎過後，鄭志偉害羞承認「有覺得自己的人氣升高」，採訪當天他戴著口罩，被路邊的一個奶奶認出「你是不是那個演員」，雖然叫不出他的名字，但他仍大方承認，他笑說常常有這種認得出臉但叫不出名字的狀況發生，這時他都會高EQ並笑笑地說道「對！我是，比較不紅的那個」。

▲▼第23屆台北電影節最佳男配角鄭志偉。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭志偉曾入圍台北電影獎。（圖／記者湯興漢攝）

天生樂觀的鄭志偉從出道以來戲約沒停過，他謙虛說道「是老天爺眷顧」，坦言出道後就一直演，每到快要殺青就有戲約找上門，最長時間只休息大約半年，最近一次是自己要求閉關，他為了舞台劇親自學習彈月琴，每天都開車到礁溪找國寶級老師的徒弟上課。

被問到出道這麼久，有沒有一度想要放棄演戲的時候，鄭志偉坦言自己就是喜歡演戲，雖然個性樂天，但他其實心思相當細膩且敏感，就算是演一個綠葉角色，他也會很要求自己，甚至回到家會繼續演，笑說「有的時候就是會想很多」。

對此，鄭志偉笑說有很多劇組都會稱讚他演得很好，但他反而希望周遭的人可以給予不同的意見，希望有人可以多互相溝通怎麼演，認為每件事情都有不同的面向，很希望能夠吸取更多不同的東西，直言自己也希望跟《影后》的楊謹華一樣，有一個嚴藝文導演「把他砍掉重練」。

生性樂天的鄭志偉習慣把低潮留給自己，笑說「睡一覺隔天起來就好，明天太陽還是會出來」，有時他也會設身處地思考，馬上就會化解憂鬱心情，如果以上兩個方法都沒奏效，那他就會開著車子一路思考，有的時候花2天開車環島，透過兜風的方式來緩解壓力，他開玩笑說「以後沒事做，我可以去開優步，很會開車還很會憋尿。」

▲鄭志偉靠開車兜風緩解壓力。（圖／翻攝自Instagram／p201512037）

出道30年，鄭志偉挑戰過的角色相當多，坦言未來接戲會希望可以多接一點特殊的角色，直呼「我可以演一個白痴，或是自閉症的也可以」，就連「中年同志」也很想試試看，他透露自己偶爾會到榮總看領藥的病人，走在路上也會多觀察路上的中年人，透過日常生活觀察，變成自己的養分。

▲鄭志偉出道30年，仍有多種類型的角色想挑戰。（圖／翻攝自Instagram／p201512037）

儘管出道多年，鄭志偉每一年都會拍一部學生製片，這是他長久以來的習慣，談到跟學生合作，他表示「我覺得是去淨化，去找回初心的」，看到學生們努力的模樣會讓他記起自己當初的動力，在片場時他也會把學生包給他的紅包拿來請大家喝飲料。

▲鄭志偉每年會參演一部學生製片。（圖／翻攝自Instagram／p201512037）

採訪中，鄭志偉臉上始終保持著笑容，被問到保持心情愉悅的秘訣，他又露出爽朗笑聲說道「笑一笑世界真美妙，人就是要常常笑，像彌勒佛，身體健康、財富跟著來，所有人都喜歡笑笑的人，多開懷大笑，還可以增加肺活量」。

▲鄭志偉在採訪中，臉上始終掛著笑容。（圖／翻攝自Instagram／p201512037）

最後，鄭志偉期許自己成為演藝圈的「長青樹」，他給現代年輕人的建議是要永遠保持熱情，趁年輕的時候多看不同的東西、勇敢挑戰，人難免遇到挫折，但跌倒了就繼續站起來，不要氣餒「畢竟你還是有為這件事努力」，直言「成功要天時地利人和，不斷努力才能創造機會，跌倒了再爬起來，人生就是不斷地跳跨欄，要接受挑戰跟挫折」。

▲鄭志偉在採訪中，臉上始終掛著笑容。（圖／翻攝自Instagram／p201512037）

