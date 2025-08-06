集氣！沈玉琳罹血癌「超過50位明星祈福」　好友淚喊：大家的幸福是你康復

記者孟育民／台北報導

主持人沈玉琳日前住進加護病房，6日確定其罹患的是血癌，稍早本人也證實病情，並坦言接下來會有一段時間無法和大家見面，會好好配合治療、專心養病，消息一出震驚演藝圈。眾人湧入他的社群打氣，超過50位明星留言，希望他能早日恢復健康。

▲沈玉琳罹患血癌震驚演藝圈。（圖／資料照／記者李毓康攝）

沈玉琳發文表示，自己罹患的是白血球異常增生的白血病，「由於狀況緊急，我已經住院治療幾天了，療程會持續一段時間，接下來可能會暫時無法與大家見面。」他也感謝各界的關心，「每一句鼓勵我都收到、都放在心裡，這些支持，會是我療癒過程中最強大的力量。」

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沈玉琳在演藝圈人緣極佳，過去提攜不少後輩，貼文底下超過50位明星幫他加油打氣，包括：鬼鬼、孫協志、夏宇童、林襄、謝和弦、張立東、浩角翔起、風田、林莎、董至成、王以路、許富凱、黃豪平、派翠克等人。好友小鐘更喊話：「玉琳哥加油！好好休息，你帶那麼多歡樂給大家，大家的幸福就是你快點康復喔。」鍾欣怡也感性地說：「玉琳哥，你是我遇過好善良好善良的大哥 ！老天爺會善待每一位善良的人！期待你爽朗的笑聲！」

吳宗憲在得知消息時，難過說：「怎麼會這樣？不過我沒有被告知，真的是很傷感。不過我覺得會沒事的。他是生命的鬥士，一生都在打拼，很有責任感，為了要讓妻女可以過上好日子⋯⋯，他上半輩子一路辛苦，總算熬出頭，還沒來得及好好享受⋯⋯我會為他用力禱告。」

而沈玉琳的徒弟陳宥心也表示：「看到新聞內容得知恩師的狀況不好，如果消息正確，親人的部分找不到適合的骨髓，我希望有機會能夠試試看是否能配對成功，報答沈老闆的恩情。」



