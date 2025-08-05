短劇《折腰》開拍！岳雨婷古裝「深V大露香肩」…網急：領口開小點

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《折腰》在台灣同步播出後掀起熱烈迴響，緊接著短劇版《折腰》也在近日正式開拍。短劇版折腰於今年5月宣布開拍，選角最終吳希澤搭檔岳雨婷，角色造型也隨之曝光，其中女演員的古裝大開深V露出性感香肩鎖骨，令陸網意見兩極。

▲短劇《折腰》開拍！男女主角定裝造型曝光。（圖／翻攝自微博）

岳雨婷現年24歲，已經拍了超過60部短劇，演出《攻心為上》、《重生寵妾進階錄》、《男頻帝王太無情可我是他白月光》等古裝代表作打開知名度，這次是在大批網友推薦下，獲得演出短劇《折腰》小喬的角色。她近日在直播、開機儀式公開新劇造型，其中定裝照是正紅色的戰國袍，此劇戲服最具特色的是領口大開深V，露出香肩與鎖骨，肌膚白皙透亮，在傳統古裝基礎上做出了大膽改良，讓女演員肩頸線條一覽無遺。

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此外，《折腰》男主角吳希澤的戰袍照、蘇娥皇的遮鼻造型也同時公開。女演員的造型引發網友討論，有人認為女演員露太多，「衣服領口可以小點」、「領口小點行嗎」、「能不能有不露肩的衣服啊，小喬是大家閨秀，穿這些被長劇噴死」、「衣服領口開太大了有點沒必要」。還有人直言「這打扮看起來像電視劇里面的青樓女子」、「造型露膚度太多了，能夠往上提一提嗎」。

▲短劇《折腰》舉行開機儀式，演員劇中造型曝光。（圖／翻攝自微博）

另一派網友認為，短劇與長劇的追劇口味不同，路線不同，網友相當支持岳雨婷的演出，直呼「狠狠期待」、「女主角還是挺美的」。

▲岳雨婷造型令陸網意見兩極。（圖／翻攝自微博）