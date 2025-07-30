沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎！扛5間房貸 為妻女拚了

記者潘慧中／綜合報導

沈玉琳29日傳出因猛爆性肝炎引發嚴重併發症，緊急住進三總加護病房，消息震驚演藝圈。事實上，他自2008年逐漸走向幕前，工作量始終絡繹不絕，也因此陸續購入5間房產，他2024年受訪時坦言：「加上房子資產超過上億。」

▲沈玉琳驚傳因猛爆性肝炎住進加護病房。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）



沈玉琳當時透露，其中一間位於林口的房子是登記在老婆名下，女兒則是繼承人，房貸全數自己扛，「我們全家都我一個人在賺錢，我大部分都是一次付清，分次也是分很少。」

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「我自己賺錢但我很少花錢，我真的沒細算月收多少，我錢都給老婆，主持費都是月結進戶頭，存摺也是老婆在保管，有時候過半年一年我還要問她可不可以借我看一下。」沈玉琳曾說道。

▲沈玉琳平常將買房當成投資。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）



沈玉琳也表示他將買房視為一種存款方式，從未做過其他投資，「需要動頭腦的投資我都沒興趣，所以我的所有的收入都拿去買房子，我也不是投資客，我房子買了也不轉賣、租人，我當作是資產而已，我不傻啊，我就擺著，它就是資產，錢放口袋就會花掉，它變成不動產就不會動。」