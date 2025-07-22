獨家／張秀卿上節目挨轟：她是誰　「當眾遭趕出攝影棚」崩潰痛哭

記者蔡琛儀／專訪

金曲歌后張秀卿即將在8月23日於大台南會展中心開唱，是她出道45年來首次的個人演唱會，一向給人敢說敢做，毫無包袱的她，坦言也知道很多人會說她三八，「我就喜歡帶給大家歡樂，不管在哪裡，私底下、螢幕前，我喜歡逗大家開心，三八犯法嗎？說我土我也無所謂。」

▲張秀卿下個月將開唱 。（圖／記者黃克翔攝）

人緣極佳的她，坦言自己對於很多事向來不記仇：「我都委曲求全，反正又不會少塊肉，讓給人家有什麼關係，或是主持人跟別人比較好只幫對方的時候，我當然會委屈，但就學到自己找麥克風。」

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不過張秀卿的軟肋是家人，只要牽扯到家人就不會退讓，「欺負我沒有關係，但不能欺負家人。」張秀卿從小家裡貧困，想起某次小學時跟著媽媽去參加辦桌，「最後在包菜的時候，有個人碎嘴我媽說幹嘛包那麼多，我聽到很氣，就說我們回家，不要吃了，我媽就哭了，我也哭了。」後來爸爸生病，家裡更被瞧不起，即便已經事隔多年，張秀卿想起爸媽被欺負的往事，還是忍不住落淚，「我就打從心底想，我要努力賺錢，不要讓人家瞧不起。」

▲ 張秀卿坦言自己不會記仇。（圖／記者黃克翔攝）

她剛出道時一路顛簸，曾被唱片公司嫌棄長相，自認口條也不好，連上節目都要用大大的簾子遮住，還有一次好不容易獲得上節目的機會，正要開錄時導播突然點名她：「那新人是誰發來的？」宣傳直接把她從台上拉下來，「我不知道我怎麼走出去，宣傳一送我上計程車，我就在車上狂哭，那次以後我就覺得我要瘦下來，算是第一次被退通告。」讓她下定決心要瘦下來。

剛開始她發片不紅、甚至出國語專輯也沒起色，但她從未放棄，只因不甘心：「我覺得我這麼會唱，為什麼就唱不紅？」直到音樂人林垂立賞識，推薦她唱〈車站〉，這首歌當年原本是要給蔡小虎或陳小雲唱，但都被兩人拒絕，竟因此反轉張秀卿的人生。

▲ 張秀卿當年憑<車站〉爆紅並得獎。（圖／記者黃克翔攝）

歷經八個月漫長的宣傳期，她勤跑夜市、電台，並一舉奪下金曲獎，才終於爆紅。對於下個月的演唱會，張秀卿也放話：「我只要把我份內事做好，一定要在演唱會上刮目相看，讓酸民五體投地！」演唱會門票洽KKTIX。

▲張秀卿。（圖／記者黃克翔攝）