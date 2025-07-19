羅志祥挺子弟兵薛恩「一件事破例了」　跳〈Whiplash〉全場嗨翻

記者蔡琛儀／台北報導

男團C.T.O人氣成員薛恩6月正式單飛，推出首張個人EP《LEVEL UP》，今（19日）在台中廣三Sogo舉辦唯一一場簽名會，即便受到颱風外圍環流影響，現場仍湧入破千粉絲支持，讓薛恩感動表示：「我從幾天前就開始祈禱活動順利，看到這麼多人真的快哭了！」而師父羅志祥（小豬）也驚喜現身站台，讓全場嗨翻。

▲▼薛恩台中簽唱會，羅志祥特別力挺。（圖／華納提供）

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薛恩透露，今天的場地他在小時候曾陪媽媽來看羅志祥，如今換他站上舞台、媽媽與阿嬤也來加油，令他相當激動。羅志祥則送上象徵金牌的「唱跳新星」獎盃鼓勵，更即興與薛恩合跳〈LEVEL UP〉，還挑戰女團Aespa的〈Whiplash〉，原本誇口「不會流汗」也破功，展現對愛徒的力挺。

這是薛恩首場個人簽唱，他坦言：「興奮大過緊張！」感謝團員一路鼓勵，表示自己花了大量時間練習，希望給粉絲最好的一面。他也穿上專輯寫真中人氣造型登場，大方展現結實手臂肌肉，笑說想給大家一點小驚喜，「夏天到了，寵粉也是一種誠意！」

▲薛恩單飛發片。（圖／華納提供）

看著薛恩成長的羅志祥澤感性表示，薛恩一路以來都靠實力說話，不炒話題、腳踏實地地做好音樂，「這場簽唱不只是活動，而是他正式站上舞台的開始。」未來也盼他繼續突破自我，走出屬於自己的路。