賴慧如再婚兩年做人有重大突破　首吐「春天後母心」擔心不做會被離婚

記者葉文正／台北報導

「療癒歌姬」陳怡婷今天舉行個人演唱會，好友賴慧如也到場力挺並獻唱，陳怡婷跟賴慧如13歲就認識，兩人交情沒話說。不過賴慧如已經再婚兩年，坦言四年後想跟老公生個兒子，不過因為老公跟自己都有一個女兒，所以為求公平，買東西都會各準備一份，力求公平。

▲陳怡婷(右)與賴慧如一起演出全場歡聲雷動。（圖／寶吉祥集團）

陳怡婷稱讚賴慧如不管在任何時刻都有自信，舞也跳得很好，戲劇跟主持也都有好成績，十八般武藝都擅長。賴慧如感謝寶吉祥總裁為陳怡婷辦演唱會，開完演唱會，一切辛苦都值得，總裁也給了她很多信心。

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▲陳怡婷換上不同禮服更添風姿。（圖／寶吉祥集團）

賴慧如結婚兩年，今天卻吐實：「不知為何，看到我老公時間越來越短，本來這場演唱會不能來，今天才跟劇組請假，早上也有拍戲，現在女兒大部分在台中，七月初上來兩周，而我阿嬤之前標靶治療狀況比較不好，心情憂鬱，但標靶結束後，我帶她上來住後好很多。」

▲賴慧如希望四年後生兒子。（圖／寶吉祥集團）

賴慧如身為繼女的後母，也提到繼女已經稱她為媽媽，並提到自己原則：「注意的是要公平，老公的女兒，兩人都要各買一份，繼女已經叫我媽媽，兩個女兒年紀差不多，相處上還不錯，分別是八歲跟九歲。但我實在太累，昨天還差點在客廳睡著，加上有兩女兒，所以沒有那麼快要生。未來想要生個兒子，最快四年後計畫生子，現在想要衝刺事業，穩定後再來休息好好生子。

至於老公若來揪想要尋歡她認為沒關係，有避孕就好，不配合怕會被離婚。