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B站UP主雨哥、寶劍嫂宣布分手！　7年情斷：工作與生活難以區分

記者劉宜庭／綜合報導

雨哥、寶劍嫂宣布分手！2人都是影音平台Bilibili的UP主，交往7年時間，經常分享情侶互動影片，廣受大陸網友喜愛，昨（17日）卻無預警宣布分手消息，同步發出聲明，讓大票粉絲十分震驚。

▲雨哥、寶劍嫂宣布分手。（圖／翻攝自Bilibili）

▲雨哥、寶劍嫂宣布分手。（圖／翻攝自Bilibili）

雨哥到處跑（本名：郭雨）與寶劍嫂（本名：陳楊）昨下午同步發出聲明，證實結束7年戀情，雙方皆強調是和平分手，未來將以朋友身分相處。至於分開原因，他坦言，雙方共同拍了許多影片，也創造了許多美好回憶，「本以為，我們一起生活，一起努力工作，一切會朝著美好的未來前進，但隨著時間的推移，我們慢慢意識到，我們完全把生活和工作混為一談了，區分不開了。」

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雨哥表示：「回頭看才發現，我們或許太專註於共同的目標，卻忘了給我們本身留出呼吸的空間，這在不知不覺中影響了我們的相處方式。」他也向寶劍嫂給予祝福，「跟你在一起的每一秒都是我最快樂的時刻，衷心祝福你每一天都開心，永遠幸福，未來越來越好，開啟全新的人生吧！」

▲雨哥、寶劍嫂宣布分手。（圖／翻攝自Bilibili）

▲雨哥、寶劍嫂7年情斷。（圖／翻攝自微博）

寶劍嫂也證實消息，強調分手是經過深思熟慮的決定，「當工作與生活難以區分，邊界變得模糊，這種不自覺的失衡，我們開始出現越來越多並不屬於“愛情”的矛盾和壓力。於是，我們分開了。」儘管最後結局不像童話故事般，但兩人依舊真心地祝願彼此，未來都能越來越好，「我們依然是朋友！我想，這樣的收尾，對我們來說也已經是一個溫柔的結局了吧！」最後，她更自我期勉：「今年，我三十歲啦！！！開啟人生的下一個新的篇章吧！！！」

【雨哥聲明全文】

今天想和一直以來關心和支持我們的觀眾朋友們，認真地說一件事：我們已經和平分開了。

這個決定是我們在經歷了很多溝通和思考之後，共同理性做出的。過程中沒有任何原則性的問題，我們漸漸發現，在相處的過程中，比起繼續作為戀人，我們更希望能以朋友的身份陪伴彼此，以更舒服的方式繼續前行。我們也都在努力適應新的生活節奏，面對之後的人生。

我們一起拍了很多視頻，見了很多世界，一起創造了無數美好的回憶，經歷了無數值得紀念的瞬間。那些共同走過的日子，對我來說是最真實、最珍貴、永遠不會被抹去的。本以為，我們一起生活，一起努力工作，一切會朝著美好的未來前進，但隨著時間的推移，我們慢慢意識到，我們完全把生活和工作混為一談了，區分不開了，回頭看才發現，我們或許太專註於共同的目標，卻忘了給我們本身留出呼吸的空間，這在不知不覺中影響了我們的相處方式。

對於支持我們的大家，謝謝你們一路以來的鼓勵與陪伴，也謝謝你們在我們人生不同階段給予的理解與善意。
跟你在一起的每一秒都是我最快樂的時刻，衷心祝福你每一天都開心，永遠幸福，未來越來越好，開啟全新的人生吧！

【寶劍嫂聲明全文】

分手是我們深思熟慮之後做出的決定，很多人因為我們，相信了愛情，其實我也是。

我相信我說“郭雨，我好幸福”那一刻的真心；我懷念異國那年我們每天打電話、跨越時差的堅持。我來回反復看了無數遍我們的情侶vlog。
這些年我們一起經歷的浪漫、沖動、心動和成長，都是真實發生的。

也正是因為相信愛，所以當我們發現，感情中夾雜了越來越多愛情之外的因素時，我們變得很迷茫，也很疲憊。當工作與生活難以區分，邊界變得模糊，這種不自覺的失衡，我們開始出現越來越多並不屬於“愛情”的矛盾和壓力。

於是，我們分開了。

這段感情的結局，也許不像童話那樣完美，主角永遠幸福的生活下去那樣完美。
但我們真心地祝願彼此，未來都能越來越好，我們依然是朋友！我想，這樣的收尾，對我們來說也已經是一個溫柔的結局了吧！

感激這些年裡陪伴過我們、喜歡過我們的每一位觀眾，謝謝你們見證過我們的故事！當然最感謝的是這些年帶給我的所有成長！
今年，我三十歲啦！！！開啟人生的下一個新的篇章吧！！！

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關鍵字

雨哥雨哥到處跑郭雨寶劍嫂陳楊

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