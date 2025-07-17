杜忻恬再爆曖昧李子森！休息室「叫太大聲」全被聽　她慌張曝原因

記者孟育民／台北報導

中視《綜藝一級棒》昨（16日）進棚錄影，製作單位提前幫下周過生日的許志豪慶生，藉節目準備開錄，五位身穿紅衣的女子禮儀樂團突然登台，安排許志豪獨坐舞台中央，接著獻上六分鐘的表演，還搭配薩克斯風獨奏，讓許志豪又驚有喜，康康見狀妙語形容：「送上五位『紅姐』。」許志豪則開心許願：「這麼快就在《綜藝一級棒》過第二個生日，希望未來十年節目都能收視冠軍。」

▲▼《綜藝一級棒》五位紅姐幫許志豪慶生。（圖／中視提供）

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而本周六（19日）節目播出主題「那些年的音樂愛情故事」，節目一開場，康康就故作神秘地介紹當集大來賓：「他有張明星臉，他跟兩個歌星很像，一個洪一峰、一個洪榮宏，本人超像。」答案呼之欲出，正是金曲大師洪敬堯，當康康提到他是二姐江蕙演唱會的音樂總監時，眾人立刻群起舉手「索票」，洪敬堯笑著雙手一攤，連忙回應「不要找我啦」。

▲洪敬堯現身《綜藝一級棒》擔任嘉賓。（圖／中視提供）

康康也透露，洪敬堯是百忙之中來上《綜藝一級棒》，因為他一直忙著幫江蕙彩排，演唱會總共23場，聽說有30首歌左右，幾乎每天都在聽二姐的歌，錄影當天是他好不容易休息，卻上節目當評審，繼續聽歌，當來賓蘇宥蓉選唱江蕙經典歌〈感情放一邊〉時，坦言在洪敬堯面前唱這首歌壓力好大：「我一直在憋氣，唱完才吐氣放鬆。」全場對於她的歌聲都給予高度讚賞。

▲洪敬堯評比讓眾人壓力極大。（圖／中視提供）

同樣也是笑果滿滿的還有陳孟賢，在歌中劇中扮起宮廟主委，還幫人牽紅線，當杜忻恬跟他訴苦「我有一個曖昧好幾年的對象，我怕遠距離會發生問題」，但陳孟賢卻戳破她：「妳和李子森兩個全國都知道是真的，怎麼是曖昧對象。你們休息室在我隔壁，常常在那邊叫得很大聲。」陳孟賢的脫稿演出，讓杜忻恬心急澄清兩人是在發聲練習，請大家不要誤會。

▲杜忻恬、李子森CP再掀話題。（圖／中視提供）