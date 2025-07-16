吳慷仁新作《親密之海》台詞超震撼！她喊：民主自由跟空氣一樣自然

記者黃庠棻／台北報導

CATCHPLAY原創話題劇集《親密之海》即將於7月18日全球首播；除了情慾與情感價值觀之外，在今日曝光的終極預告中，《親密之海》揭開了更多的議題，關於新聞倫理、網路輿論、民主自由與世代對立，從現代社會中媒體如何在真相與流量間搖擺、因網友熱議形成的輿論風暴對人性的影響，帶出當代人在虛實交織的資訊環境裡，面對自由言論與責任自律的兩難。

▲《親密之海》即將於7月18日播出。（圖／CATCHPLAY提供）

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《親密之海》透過主角間的世代差異，不僅展現了兩個世代的碰撞，也呈現民主自由下個人選擇與社會規範間的緊張關係。預告中李銘順飾演的企業家李憲宏身陷輿論風暴，網路攻擊與新聞撻伐，凸顯了媒體倫理與社群媒體監控衍生的社會生存困境。

▲《親密之海》即將於7月18日播出。（圖／CATCHPLAY提供）



由新加坡導演呂吉元與劇場導演蔡柏璋聯手執導《親密之海》，改編自作家胡晴舫小說《群島》，透過四位角色不同面向的情感需求，探索人在慾望、愛、孤獨與控制間的掙扎，大尺度的情慾場面挑戰台劇界限，更挖掘人物內心因自由、慾望與孤獨所交織出了人性的複雜深度。

▲《親密之海》即將於7月18日播出。（圖／CATCHPLAY提供）

而李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育等實力派演員的傾力演繹，更完整呈現了彼此錯綜複雜的情感世界，亦精準捕捉了當代人面對真相與謊言、自主與控制之間的掙扎。四人之間展現情慾張力的同時，也探討了人際距離與心理孤獨。

▲《親密之海》即將於7月18日播出。（圖／CATCHPLAY提供）

吳慷仁飾演的阿榮對李銘順飾演的老闆李憲宏深藏情愫，但李憲宏卻與其他女性多重糾結，搭配上2010年的台灣社會氛圍背景，映照出台灣社會對於情感自由、身份認同與民主價值的差異理解。

▲《親密之海》即將於7月18日播出。（圖／CATCHPLAY提供）

除了新聞倫理、世代對立與情慾糾葛，在今日公布的《親密之海》終極預告中，瑞瑪席丹飾演的林莉蓮一句台詞「民主自由對我們這一代來說，就跟空氣一樣自然，有空氣沒有錢，生活還是不理想吧。」道盡了新世代在享有民主自由的前提下，依然面臨存在感迷惘與自我認同掙扎的現實。

▲《親密之海》即將於7月18日播出。（圖／CATCHPLAY提供）

即便民主自由不再是遙不可及的理想，卻又無法填補生活中的現實。經濟壓力與社會競爭讓大家在享有自由的同時，仍感到迷惘、孤獨與尋求自我認同；《親密之海》終極預告結尾的一句話「我有時候連自己是誰都不知道」則是對身處在這片大海中每個孤獨個體，所拋出的溫柔共鳴。

▲《親密之海》即將於7月18日播出。（圖／CATCHPLAY提供）

《親密之海》由CATCHPLAY與鑫囍創業共同製作，將於7月18日起在CATCHPLAY+影音平台（台灣、印尼、新加坡）、CATCHPLAY電影台、LINE TV、香港Now TV與Amazon Prime Video全球同步首播。這部劇集透過對親密關係、情慾糾葛、新聞倫理、網路輿論與世代爭議的深刻描繪，期望觀眾在觀賞過程中能感受到當代民主自由社會下真實存在的各種張力與矛盾。