蔡允潔生二胎獨自去醫院！失控爆哭…怨尪吐心聲：無法體會我的無助

記者陳芊秀／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）懷二胎即將在今天（15）生產！然而她昨日（14）深夜突然發長文吐不安情緒，加上一個人搭計程車去醫院待產，出門時壓抑不住負面情緒大哭，更罕見抱怨丈夫：「他永遠都無法體會我今天無助的情緒……。」

▲蔡允潔二胎預計今天生產！出發時情緒失控爆哭。（圖／翻攝自臉書）

儘管是第二次生產，蔡允潔仍難掩不安情緒。她寫道：「雖然是第二胎，但害怕還是會有的！畢竟人家常說，生小孩就是在鬼門關前走一遭。」為了不讓大女兒小福星獨處，她選擇獨自搭計程車前往醫院待產，但在情緒崩潰時忍不住大哭，「希望剛剛的計程車司機不要被我嚇到……我很好！我沒事！我已經平安到醫院，也謝謝剛剛的司機大哥幫我卸行李。」

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蔡允潔一吐多年來身為媽媽的壓力與委屈，特別提到丈夫在她最需要情緒支持時卻無法給予理解，「我一直告訴你，明天就要生了，請你多給我一些情緒價值……你直男的個性雖然沒有錯，可是你的反應和態度，還是讓我覺得很難過。」她坦言，自己願意體諒對方帶孩子的辛勞，也從不奢求對方做更多，但「懂事不代表不需要，也不代表沒有情緒。請記住，我們還是孕婦」、「在老婆最脆弱、需要你的時候，就算是演，也請給予一下子。」

▲蔡允潔吐無助心聲。（圖／翻攝自臉書）

就連出門時大哭，蔡允潔的老公都以為是她捨不得小孩才情緒失控，「但我只能安慰自己，男人天生的情緒或許就跟女人不一樣」。她轉念回歸堅強，「就像我媽跟我說的：『不要把期望加在別人身上。』這兩個孩子都是我心甘情願要生的，也是我心甘情願付出的！」她期待未來能完全靠自己，強調「靠自己最滿足」，也盼望每一位媽媽的脆弱都能被看見與理解，同時也透露已經抵達醫院開始待產。

網友湧入留言為蔡允潔打氣「小潔一切順利平安辛苦」、「無論先生會不會看到這篇文章，適時的告知自己內心的感受，非常重要，不要悶住自己的情緒」、「現在是關鍵時刻，只能說辛苦」、「小潔：辛苦了！加油！平安順產」、「完全理解～道出很多為人妻為人母的相同心情，我們都一樣。媽媽很偉大、很值得被愛，妳很漂亮、妳很誠實、妳很勇敢，祝順產」、「加油！我懂那無助感」、「我懂小潔的心情，請一切先以自己為主，你首先是自己，再來是媽媽、老婆的角色！加油」。



【蔡允潔全文】

明天就要生產了，說實在，雖然是第二胎，

但害怕還是會有的！畢竟人家常說，生小孩就是在鬼門關前走一遭！

但這次生產會很難忘～本來就預計要自己一個人坐計程車去醫院，因為捨不得小福星一個人。我們除了公托，也沒有其他後援。

本來沒有預計要哭的，但是真的太多複雜的情緒，壓抑不住的賀爾蒙，所有負面在今晚一次爆發！

我身邊的人都跟我說儘量不要發負面的文章！但允許我在明天生產前任性一回。

第一，當然是因為捨不得大寶！有幾天見不到她，等到尿管拔了才會讓她到醫院～

第二就是！

男人們～請記住，孕期的媽媽們非常脆弱。

我們也不想什麼都不能靠自己，無法抱小孩、無法提重物、無法撿東西，常常走到一半就喘不過氣，好像一個便秘就掉了半條命，妊娠糖尿……等等。

第二胎因為有大寶，會理所當然地覺得爸爸把大寶顧好就好，媽媽應該要知足，能夠自己來的就自己來！

也覺得還是要給爸爸足夠的空間和時間休息，或者做自己的事！但懂事不代表不需要，也不代表沒有情緒。請記住，我們還是孕婦。

我們有很多事情，之所以需要你，只有在孕期的當下，不是非你不可。

我知道顧大寶很累，也會有情緒，也會累。

可是我一直告訴你，明天就要生了，

請你多注意一下喔，請你多給我一些情緒價值，最多也就到明天，我真的有點脆弱！

你直男的個性，雖然沒有錯，沒有直接的錯，

可是你的反應和態度，還是讓我覺得很難過。

不是直男就能夠有名正言順的理由，能夠讓人難過和無助！

然後覺得，反正老婆發飆發完，為了家庭的和樂，過幾天就沒事了。

的確會沒事，因為不希望給孩子太多的情緒，也為了這個家好。

可是請你記住，有些情緒會被記住一輩子。

在老婆最脆弱、需要你的時候，就算演，也請給予一下子。

我到剛剛出門，我老公都還以為我是捨不得小福星，所以哭成那樣！

他永遠都無法體會我今天無助的情緒。

但我只能安慰自己，男人天生的情緒或許就跟女人不一樣。

而換個角度想，他能夠把小福星照顧好，就算這個情緒我會記住一輩子，也該自己消化，然後乖乖等待明天的生孩子時刻。

希望剛剛的計程車司機不要被我嚇到！因為我爸剛好打給我，然後我就不小心大哭了

我很好！我沒事！我已經平安到醫院，應該也不會提早生。也謝謝剛剛的司機大哥還幫我卸行李，然後遇到一個親切的護理師，聽我抱怨了一下。

就像我媽跟我說的：「不要把期望加在別人身上。」

這兩個孩子都是我心甘情願要生的，也是我心甘情願付出的！

我想要他們好好的，雖然我在孕期還是有情緒和很多的不能靠自己，

但我期待以後我什麼都能靠自己、不用麻煩別人的時刻，我會很快樂！靠自己最滿足