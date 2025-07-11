首例！SEVENTEEN爆推出「第4個小分隊」　S.COUPS、珉奎組成

記者劉宜庭／綜合報導

韓國人氣男團SEVENTEEN出道10周年，繼BSS（夫碩順）、JxW（淨漢x圓佑）和 HxW（HOSHIxWOOZI）之後，傳出將由總隊長S.COUPS（崔勝哲）與珉奎組成第4個小分隊。

▲S.COUPS與同屬嘻哈隊的珉奎將組成第4個小分隊 。（圖／翻攝自S.COUPS、珉奎IG）



S.COUPS是SEVENTEEN的總隊長以及嘻哈隊的隊長，而珉奎也是嘻哈隊的成員，據韓媒《MyDaily》報導，都屬嘻哈隊的2人，即將組成第4個小分隊。與之前的小分隊是由主唱隊、表演隊或主唱與嘻哈隊組合不同，這次是首次僅由嘻哈隊成員組成的小分隊，打破過去小分隊多以主唱隊與表演隊混搭的形式，彰顯團隊對多元風格的持續創新與突破，令粉絲興奮又期待。

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SEVENTEEN是南韓Pledis娛樂於2015年推出的13人男子團體，旗下擁有「Hiphop Team」、「Vocal Team」與「Performance Team」三大小分隊，以及BSS、JxW和HxW三個子團體。成員包括韓籍的S.COUPS、淨漢、HOSHI、圓佑、WOOZI、DK、珉奎、勝寬、DINO，美籍韓裔的JOSHUA、美韓雙籍的VERNON，以及中國籍的JUN和THE 8。

▲SEVENTEEN。（圖／翻攝自SEVENTEEN官方臉書）



S.COUPS擔任團體總隊長及Hiphop Team隊長，WOOZI是Vocal Team隊長，HOSHI負責Performance Team隊長一職。BSS由DK領軍，JxW由淨漢與圓佑組成，HxW則是HOSHI與WOOZI的組合。