太壯觀！五月天再砸900萬「讓他爬上台北101」　震撼畫面曝光

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會台北站今（4日）繼續和歌迷在大巨蛋相見，前天才登場的五月天廣告已網路洗板，今一早著名地標台北101也出現新驚喜，曾出現在五月天2023年線上跨年演唱會「諾亞方舟十週年特別版」裡的大小喵星人攀爬台北101巨牆，一亮相就成為歌迷爭相拍照的景點。

▲五月天今晚繼續在台北大巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

喵星人是五月天已逝的團貓「菜頭粿」化身，由於錄音的時候，菜頭粿喜歡坐在製作人的位置上，看著五月天錄音，又有地下製作人之稱。而大小喵星人首次登場是在五月天「諾亞方舟十週年特別版」線上演唱會，五月天乘著「MAYDAY EXPRESS」趕到現場和歌迷倒數，途中遇到了緊急迫降的喵星人，為了能幫助喵星人回到他的魔法世界，五月天必須收集到全世界的螢光棒能量，這一路上他們帶著喵星人一覽地球美景，展開魔幻奇遇記。

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▲▼五月天的喵星人離開喵球表面萌登台北101。（圖／相信音樂提供）

如今在五月天開唱時，喵星人登上五月天回憶之地-台北101，與五月天一起「回到那一天」，回到2005年的11月11日，與爆滿的歌迷在當時全世界最高的101大樓的91樓一起舉辦全世界最高的露天演唱會，格具意義，喵星人加上五月天海報共斥資900萬，相當大手筆。