胡瓜到香港學麻將文化　66歲生日指名要打小人

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜開設《下面一位》頻道，這次讓天王胡瓜到香港出外景，胡瓜坦言過去常常到香港旅遊，不過都喜愛宅在飯店，鮮少到處走走逛逛，這次化身銀髮族代表，體驗一日遊可以怎麼玩香港。

▲胡瓜(右二)體驗香港麻將文化。（圖／下面一位）



首先到麻將館學習香港特別的麻將文化，不同於台灣的麻將規則，已經是老手的胡瓜非常快就上手，也馬上胡牌手氣強旺，意猶未盡地停不下來。

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▲胡瓜到香港難得沒有宅在飯店。（圖／下面一位）

接著體驗香港最有名的打小人，只不過到了要寫小人名字的時候，猶豫萬分，開玩笑表示：「會不會得罪人」胡瓜跟著步驟並在一旁觀賞程序，看到打小人的力道如此用力，彷彿真的通通退散一樣，也受到許多能量加持。而胡瓜也遇到眾多面粉，親民又熱情的打招呼聊天，像是台灣里長伯到香港出巡，非常有趣。

▲胡瓜到文武廟。（圖／下面一位）



隨後來到求學問的文武廟，胡瓜表示因為錄製節目，幾乎台灣的廟他都跑透透了，來香港不免俗的也要來朝聖一下。胡瓜誠心誠意的祈福，也體驗在地的寺廟文化，細心的將每一片金箔貼在金鹿上，也希望好運能傳給大家。

繼續搭山頂纜車，於香港太平山上俯瞰維港景色，感受香港當地風情，沿途觀賞獨有的風景，對此他也百感交集，覺得很少有機會可以這樣放鬆，疲勞工作的身心得到了滿滿的舒緩。



而有個驚喜的小插曲，在搭乘纜車的過程中，又再次遇到台灣的面粉，特別的是，對方竟然揹著下面一位的周邊「瓶水相逢包」，非常巧妙的相遇讓胡瓜相當感動。

胡瓜也在香港度過了66歲生日，回首過去一年經營頻道，親身走訪各地上山下海，雖然疲憊但身心很富足，不過胡瓜也開玩笑的表示：「但還是當巨星比較輕鬆，我不要當網紅了！」