玉兔揭曉二寶性別！　開心燦笑全被拍…好友激動落淚

記者王靖淳／綜合報導

女星玉兔（鄭如吟）2022年嫁給導演Howard，同年底生下兒子姆姆，上個月底驚喜宣布懷二寶。今（27）日她和老公舉辦性別派對，正式宣布二寶的性別是女生，開心燦笑的反應全被好友Lala、楊晨熙、成語蕎給拍了下來。

▲Lala參加玉兔二寶的性別派對。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

玉兔在性別派對上宣布第二胎是女兒，好友們紛紛送上祝福，讓這場性別揭曉派對洋溢著滿滿的愛與感動。其中，女星Lala（蘇心甯）在IG限動中興奮表示，自己再度成功預測寶寶性別，當下甚至情緒激動得大噴淚，情緒難以自已，見證好姐妹添千金，她替對方感到無比喜悅。

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▲成語蕎、楊晨熙參加玉兔二寶的性別派對。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820、imjennycheng）

另一位好友成語蕎也在IG限動發文送上祝福，簡單一句「恭喜玉兔喜獲千金」，展現對於新生命的歡迎。而女星楊晨熙則在IG限動幽默地指出，玉兔已經順利將「女子字完成」。此外，藝人余祥銓的老婆柔柔也在IG限動寫下「恭喜是小公主」的祝福，同樣提及「女子字完成」，對於好友即將迎來女寶寶的誕生感到相當開心。

▲余祥銓夫妻參加玉兔二寶的性別派對。（圖／翻攝自Instagram／rou860209、kob_kenyu）