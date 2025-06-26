曾力挺賀瓏！范琪斐認「接到很多知情人電話」嘆：這次支持妍霏

記者劉宛欣／綜合報導

喜劇演員賀瓏因爆出和Albee的戀情，遭薩泰爾切割解約，隨後爆出要求已故前女友天殘墮胎，被貼上渣男標籤，形象一落千丈。在解約消息一出時，私下與他是好友的資深媒體人范琪斐，曾留言表達支持，沒想到隨後林妍霏會揭露後續內幕，她對此，在自家評論時事的節目《姨帶姨錄》中，闡述了想法，坦言一開始不知道內情，之後發言會更加謹慎。

▲賀瓏因為與Albee、已故前女友天殘的感情風波而遭輿論撻伐。（圖／翻攝自賀瓏Instagram）

范琪斐表示，私下與賀瓏是朋友，跟Albee、妍霏也認識，不過並不認識天殘，一開始聽到薩泰爾跟賀瓏解約的消息，她之所以表態支持賀瓏，是因為覺得要「Punch up」，支持相對弱勢的一方，不過當下馬上就接到許多喜劇圈知道內情的朋友來電，她聽完才表示這件事對她的最大教訓是「不要急著下判斷」，就算是朋友，也應該先搞清楚來龍去脈，並直言賀瓏與林妍霏之間，她支持林妍霏。

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▲范琪斐談論賀瓏事件。（圖／翻攝自YT／范琪斐的美國時間）

提起天殘離世，范琪斐坦言自己曾罹患憂鬱症「我非常難過，自己也曾陷入非常黑暗的時候，有過想不開的念頭，所以特別能理解那種困住自己的感覺」，並表示當時讓她撐住的原因，是因為不能「那樣」對待年邁的父母，才熬了過來，她強調自己沒有批評天殘，但還是希望呼籲「遇到被背叛時，一定要記得放過自己」。

范琪斐2024年也經歷了前夫精神出軌，坦言愛上別人，兩人因此結束20年婚姻，她經歷了長久低潮才走出，表示「最傷人的情緒不是氣對方，而是不斷責怪自己，覺得是否自己不夠好、沒有把關係經營好，才會有這樣的結局」，她將感情背叛形容為「天災」，並說道「不是幫他找藉口，而是讓我自己能放過自己。我知道情感變化不是誰能控制的，就算你再努力，可能結果還是一樣」，希望每個人都能轉念去想想真正愛自己的人，別執著在一個已經不愛自己的人身上。