八點檔女星重逢舊愛！前男友「手腕刺青」有亮點…老公一看吃醋了

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂》劇中尹昭德與黃瑄飾演的「梅樹師」與「曉蘭」，老夫老妻感情穩定，竟因為曉蘭一位熟悉又陌生的舊情人現身，因而起了波瀾。

▲《寶島西米樂》黃瑄與舊情人張雁名重逢，讓老公尹昭德相當吃味。（圖／台視提供）

由張雁名飾演的「唐青河」是曉蘭在上海時期的青梅竹馬，如今兩人在台灣意外重逢，表面雖然看起來情緒平穩，但眼神交會的悸動，讓空氣裡瀰漫著曖昧荷爾蒙，梅樹師看在眼裡，心中也略知一二。

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▲《寶島西米樂》黃瑄與舊情人張雁名重逢，讓老公尹昭德相當吃味。（圖／台視提供）

尹昭德角色沉穩內斂，透過拍攝空檔幽默詮釋角色內心世界，現場直接上演吃醋小劇場，頻頻對兩人使眼色，尤其張雁名劇中親暱地直呼「曉蘭」，讓尹昭德秒進戒備模式，還故意調侃對方「你跟蹤她喔？」盧彥澤在旁也笑說「我去找頂綠色帽子給師父戴，這根本分手擂台現場！」

▲《寶島西米樂》黃瑄與舊情人張雁名重逢，讓老公尹昭德相當吃味。（圖／台視提供）

尹昭德還作勢用布尺做陷阱、硬要擠在黃瑄與張雁名之間坐下。難得看到尹昭德如此俏皮，讓張雁名也忍不住大笑。而張雁名特別透露因為角色背景是上海黑幫的關係，在劇中出現就代表有些火爆的場面「代表觀眾可以注意一下，有大事件要發生了！」

張雁名更透露，角色手腕上的白玉蘭刺青正是曉蘭的象徵，展現出唐青河對舊情的深深眷戀，他坦言，自己個性也和角色有點相似「對感情比較念舊，每段關係都有值得珍惜的地方，不管是愛情還是友情，我都有一些從入行前就認識的朋友，一直保持聯繫到現在。」

▲《寶島西米樂》黃瑄與舊情人張雁名重逢，讓老公尹昭德相當吃味。（圖／台視提供）

詮釋這個來自60年代的黑幫角色，張雁名表示是一個前所未有的挑戰「因為這個時代我沒有經歷過，可能要回朔到阿公阿嬤那個年代。演這個角色，讓我開始想像爺爺奶奶當年的生活方式。」他笑說自己本來就喜歡復古文化、老遊戲，而《寶島西米樂》就像是一道時光隧道，讓現在的小朋友也能看到那個年代人們如何交朋友、如何生活「這是一個很有魅力的時代劇。」

《寶島西米樂》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台6月23日起，週一至週五晚間六點播出，敬請準時鎖定。