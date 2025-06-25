直擊賀瓏首現身！林口錄影「不訪問觀眾了」 廠商疑開第一槍切割

▲賀瓏因個人感情問題引起軒然大波。（圖／薩泰爾提供／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

喜劇演員翁芝瑩（天殘）4月17日被發現陳屍在公寓頂樓，享年31歲，不過在她過世之後，她生前IG透過排程發表了最後貼文，內容是「好的前任應該跟死了一樣」，被認為是因感情問題而輕生，當時也爆出她的男友正是同為喜劇演員的賀瓏；5月初天殘舉行告別式，賀瓏出席弔唁但仍未承認兩人關係，直到日前他被目擊和Albee甜蜜牽手同遊大阪，薩泰爾娛樂火速切割宣布雙方解約，賀瓏這才認了與天殘曾交往多年，曾是男女朋友關係。

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▲本刊直擊錄影收工的賀瓏獨自搭著多元計程車返家。（圖／本刊攝影組）



不過在賀瓏與Albee戀情公諸於世並認了與天殘的往日情同時，他也貼文中曝光天殘的遺書內容，想以此遺書證明自己沒有出軌，此舉引發軒然大波，惹怒了天殘身邊眾多喜劇圈好友們，賀瓏過往虧待天殘的種種行徑也一一被挖出，讓天殘的喜劇人生以悲劇收場。前女友天殘的好友林妍霏便揭露了天殘生前賀瓏曾逼她墮胎、更表示她太胖而無法與其發生關係，在天殘輕生後沒多久，就立刻帶著新歡出現在大家眼前，讓他的形象徹底毀滅成了網友口中的渣男。

▲天殘在與賀瓏分手後沒多久便選在自己生日當天結束生命。（圖／翻攝自天殘IG）



感情糾紛惹得滿城風雨，賀瓏除了遭薩泰爾娛樂切割，就連他代言的廠商「奇美家電」也疑似開了第一槍，悄悄將包含照片、畫面等所有宣傳貼文全都下架。時報周刊CTWANT也掌握線報賀瓏在昨晚（24日）仍正常出現在位於林口的攝影棚錄製《樂團祭》節目擔任串場主持，目前並未傳出該節目主持工作受事件影響。

▲賀瓏在天殘告別式上現身，當時看來神情落寞。（圖／報系資料照／謝采恩攝）



據攝影棚現場觀眾向本刊透露，賀瓏晚上進棚，模樣看來十分正常與平時螢幕前的模樣形象無異，不過不知是否是製作單位刻意將賀瓏與觀眾排開，過去他負責訪問觀眾，昨天則完全不讓他靠近，或許是怕再惹事端。約在晚間十一點左右，本刊也捕捉到他獨自搭乘多元計程車從攝影棚返家。

▲賀瓏與Albee戀情曝光，但交往時間點被網友認為有可能和天殘分手時間重疊，Albee則發文強調沒有對不起任何一個人。（圖／翻攝自Albee IG）



至於賀瓏於中廣流行網，每周一至三晚間七點，都有直播節目《瓏賀哩共》，網友討論今天（25日）將會以直播或預錄的方式，還是會找人代班主持，有媒體報導中廣對此低調表示「他會繼續主持」，也說「明有直播」。但據本刊調查，賀瓏今天仍有節目錄影，電台節目應該不會是直播。

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