準金曲新人鄭雙雙挺7月肚現身！　陳泳知預告紅毯戰袍超辣

▲金曲36 入圍新人 媒體聯訪鄭雙雙SherryZ、張淦勛、someshiit山姆、JUD陳泳希、Kumu Basaw姑慕・巴紹、Andr。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

「2025GMA金曲國際音樂節」今（24）日在Corner Max大角落多功能展演館舉行開幕活動，今年更首次安排本屆金曲獎最佳新人獎入圍者，包括鄭雙雙、張淦勛、someshiit山姆、JUD陳泳希、姑慕．巴紹、Andr等6位歌手，進行現場演出，過去從《超級偶像》發跡的歌手鄭雙雙更挺著7個月大的孕肚現身，她笑說寶寶每天都在肚子狂踢，「有跟他說帶給我好運，一起快樂的去派對。」屆時也將一家三口走上紅毯。

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▲鄭雙雙SherryZ挺7月大孕肚。（圖／記者周宸亘攝）



▲金曲36入圍新人鄭雙雙SherryZ、張淦勛、someshiit山姆、JUD陳泳希、Kumu Basaw姑慕・巴紹、Andr。（圖／記者周宸亘攝）



歌手張淦勛今年除了最佳新人，還入圍最佳作詞人、最佳原住民語專輯、最佳專輯製作人獎、年度專輯獎等5大獎，他表示自己最想拿的就是作詞人獎，但豁然地表示：「能入圍已經是個隨機的榮耀 。」新人someshiit山姆以專輯《愚公》叩關獎項，他表示從來沒想過會走到金曲的殿堂，「入圍就已經是滿足。」也積極備戰獲獎後的演出，他苦笑說：「邊準備邊覺得很喪氣，不一定會上台幹嘛那麼努力，不過人生就是為了那一點點的可能性而努力。」

陳泳知則搶先預告屆時紅毯戰袍會很辣，「有若隱若現的感覺。」賽德克族歌手Kumu Basaw姑慕． 巴紹今年也一口氣入圍5大獎，她表示最想拿年度專輯，「但入圍就是很大很大的鼓勵，會繼續努力前進。」也透露超過20位的部落的族人會跟她一起走上紅毯，屆時會像個小型豐年祭，熱鬧登場。

而身為持修的學妹Andr，對於入圍則感到很感恩，「作品就是做到最好了，所以特別的感動，希望可以因為入圍，讓這些幕後的人被看到。」她坦言很擔心在紅毯跌倒， 「持修說跌倒就有流量了，他上次專場有送我寶可夢卡，祝我表演順利，還在想要不要帶去紅毯。」

