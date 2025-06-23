《慶餘年》第三季驚喜官宣「秒登微博熱搜」　男主角張若昀回應！

記者黃庠棻／台北報導

大陸古裝劇《慶餘年》改編自網路作家貓膩的同名小說，由張若昀、李沁、陳道明、吳剛、李小冉、于榮光、辛芷蕾、李純、宋軼等人主演，第一季在2019年播出，掀起一波追劇風潮，第二季相隔五年於2024年播映，沒想到今（23）日驚喜宣布第三季即將到來的消息，立刻衝上微博熱搜。

▲《慶餘年》擁有許多忠實劇迷。（圖／Disney+提供）

《慶餘年》故事描述張若昀飾演的「范閑」，來自海邊小城並有著神秘身世，事實上他有著現代人的記憶，另一個身份則是南慶監察院的提司，片中講述了他歷經家族、市井、江湖、廟堂的種種考驗，而張若昀也因為本劇再攀事業巔峰。

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▲張若昀近年來憑藉《慶餘年》系列走紅。（圖／翻攝自張若昀工作室微博）

不過，《慶餘年》的第一季與第二季中間相隔長達五年之久，因此在第二季於2024年6月播畢之後，便有許多劇迷哀嚎「還要等很久」，當時編劇王倦在採訪中透露「第三季不用等到5年」，導演孫皓也表示「第三季的劇情將會更高潮、更劇烈」。

▲張若昀近年來憑藉《慶餘年》系列走紅。（圖／Disney+提供）



沒想到，《慶餘年》官方微博在今（23）日驚喜公開第三季海報官宣，只見張若昀的手清晰地比出「三」的手勢，官方也寫下「餘年不盡，共付一夢。終極一戰，大幕將啟！」瞬間登上微博熱搜，而男主角張若昀也回應「安之，待之。」隔空喊話劇迷好好期待第三季的到來。

▲《慶餘年》官宣第三季，火速登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博／慶餘年官博）