邊荷律曬高中嫩照驚見「TWICE彩瑛同框」！　兩人緊貼比YA甜笑

記者顧齊祐／綜合報導

韓籍啦啦隊成員邊荷律來台一年多，憑藉甜美外貌與活潑個性累積大批粉絲。近日，她在社群平台Threads分享了一組高中時期的照片，令人驚喜的發現，照片中掌鏡的竟是南韓女團TWICE成員彩瑛，瞬間引發網友熱烈討論。

▲邊荷律分享了一系列高中時期美照。（圖／翻攝自Threads／yuling34）



邊荷律先是在貼文中透露，自己近日重新穿上高中校服的感受：「我今天穿了高中的校服，現在比那時候胖了7公斤，無法呼吸……我要減肥了……」這段話一出，粉絲紛紛敲碗要求看她當年的模樣。她隨後大方曬出一系列高中美照，並寫道：「因為大家都很好奇，所以給您看幾張高中時期的照片吧！」

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▲邊荷律高中時留著棕色長髮與齊瀏海。（圖／翻攝自Threads／yuling34）



照片中，邊荷律身穿母校「翰林演藝藝術高等學校」的校服，留著棕色長髮與齊瀏海，時而綁起高馬尾、時而放下長髮自拍，展現出青春洋溢的模樣。其中一張照片更讓粉絲驚喜，畫面裡的掌鏡者正是TWICE成員彩瑛，兩人身穿校服同框，露出甜美笑容並比YA手勢，展現出親密友誼。

▲邊荷律與彩瑛同框合影，展現好交情。（圖／翻攝自Threads／yuling34）



貼文曝光後，網友紛紛留言驚嘆：「竟然是孫彩瑛，太扯了」、「荷律什麼髮色都適合」、「以前到現在根本沒變」、「這是TWICE彩瑛欸！！」、「邊邊真的是吃可愛長大的美女」。此外，還有粉絲特別提到，邊荷律與彩瑛同屆畢業的還包括子瑜和金采源，皆為現今當紅的偶像。

▲邊荷律母校為「翰林演藝藝術高等學校」。（圖／翻攝自Threads／yuling34）