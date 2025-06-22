汪峰節目牽手女星掀情變疑雲！　首曬女友合照喊：我倆好著呢

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸歌手汪峰與影后章子怡離婚後，在去年5月認愛網紅李巧（森林北），然而，他日前因在節目《五十公里桃花塢》中牽女星寧靜的手，引發情變揣測。對此，節目製作單位於22日發出澄清聲明，而汪峰也罕見曬出與女友的合照回應。

▲汪峰在去年認愛李巧。（圖／翻攝自微博／汪峰、森林北-）

製作單位的聲明指出，為了讓汪峰《今夜無人入眠》的演出達到最佳視覺效果，團隊特別安排無人機、泡泡機與音樂在高潮段落完美同步，汪峰也需精準把控節奏，引導寧靜走到預定位置，因此出現了牽手的畫面。這一切都是為了確保寧靜的生日驚喜順利進行，並非外界所謂「越界行為」。

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▲▼汪峰牽寧靜手的舉動引發議論。（圖／翻攝自微博）

製作單位進一步表示，這場驚喜活動是汪峰與所有班底齊心策劃的成果，也包含節目組的用心安排，「希望大家能尊重塢民間真摯的友情，也感謝大家對節目的關注與支持！」

▲製作單位澄清。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻五十公里桃花塢）

隨後，汪峰也透過個人微博做出回應，他首次曬出與女友李巧的合照，表示：「我倆好著呢，大家別瞎猜了！」澄清並未情變。他也特別感謝節目組出面澄清，還不忘向寧靜致歉，「抱歉也給妳帶來了困擾。」提醒粉絲別被不實消息誤導。

▲汪峰首度曬出與女友的合照。（圖／翻攝自微博／汪峰）