林柏宏《96分鐘》自爆超硬！ 　和宋芸樺組CP「一個眼神就懂」：娶到好老婆

記者蕭采薇／台北報導

第27屆台北電影節20日正式開幕，由林柏宏、宋芸樺主演的電影《96分鐘》作為今年的開幕片，導演洪子烜與演員林柏宏、宋芸樺、李李仁、林昀希、葉靜涵齊聚開幕典禮。林柏宏難得演硬漢角色，自爆自己在片中「硬」的要命，更被大家稱作湯姆克魯「宏」。

▲（左起）李李仁、宋芸樺、林柏宏，出席台北電影節開幕片《96分鐘》記者會。（圖／記者黃克翔攝）

導演洪子烜、監製鄒介中率堅強卡司林柏宏、宋芸樺、李李仁、林昀希、葉靜涵出席，和千名觀眾一同進入台北直奔高雄的96分鐘生死倒數之中！林柏宏和宋芸樺剛好是去年和今年的北影大使。他們也掛保證全片「無尿點」，絕對刺激過癮。

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林柏宏在片中飾演拆彈專家，與飾演刑警的宋芸樺是夫妻。兩人其實之前有在時尚活動同台， 當時還喊話導演：「可以找我們合作！」沒想到真的下一部作品就演了夫妻。宋芸樺說兩人初見面就好像認識很久：「我們演夫妻很自然，非常有安心感！」林柏宏表示，很多時候一個眼神就知道對方在想什麼，笑說：「娶到了好老婆！」

▲李李仁、宋芸樺、林柏宏、林昀希、葉靜涵，出席台北電影節開幕片《96分鐘》記者會。（圖／記者黃克翔攝）

宋芸樺也說：「而且我婆婆很喜歡我喔！」更表示與林柏宏合作很有安全感。不過林柏宏這次曬黑、蓄鬍，顛覆過去的形象，他笑說：「讓我嘗試不一樣的角色和造型、狀態，這是個歷經滄桑的角色。」而電影中也有許多打戲，瘀青和肌肉僵硬都是家常便飯，但當下感覺不到痛，反而回家才有感覺。

▲林柏宏出席台北電影節開幕片《96分鐘》記者會。（圖／記者黃克翔攝）

林柏宏笑說自己在拍完片後，坐高鐵收工都還會有種下班還在上班的感覺，「我在拍完後坐高鐵時，看到人多會心裡默念，希望大家不要推擠」。宋芸樺則說，拍攝這部片讓她學到了很多高鐵的知識，李李仁笑說自己坐高鐵最喜歡吃台鐵便當，更常常好幾次睡到嘴巴開開：「所以我會戴帽子、戴口罩。」

▲宋芸樺出席台北電影節開幕片《96分鐘》記者會。（圖／記者黃克翔攝）