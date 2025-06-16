五月天石頭「永遠的惡夢」曝光！　認了曾「狂嚼蟑螂」嚇壞人

▲五月天舉辦《回到那一天》演唱會哈爾濱最終場。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

五月天近來到哈爾濱舉辦《回到那一天》25週年巡迴演唱會，其中在點歌環節中，有位飛越3千公里前來的廣東歌迷，點歌牌上貼著廣東名產大蟑螂，歌迷說：「我找不到廣東有什麼特產，因此挑了最大的送給你們。」也讓最怕蟑螂的石頭，首次透露不為人知的秘密。

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▲▼五月天一連演唱多首夯歌。（圖／相信音樂提供）



為了聽到心中那首五月天，在點歌環節歌迷總是出奇招吸引他們的注意，在15日哈爾濱場，有個飛越3千公里前來的廣東歌迷，舉著貼有大蟑螂的點歌牌，怪獸說：「這是石頭永遠的惡夢，就克服它了！」石頭首次透露不為人知的秘密，看著點歌牌他連蟑螂的名字都不敢說，只敢稱為「小強」，他說：「為了克服這個恐懼，在路邊買了一隻塑膠小強拿到練團室，我想說每天看著它就不會害怕了，還把它放在嘴裡嚼。」只不過，隔天到了練團室的石頭，忘了桌上蟑螂是自己買的塑膠蟑螂，嚇得立刻往回跑，還因此撞到門，現在他收下了這張海報放在練團室，以克服心中的心魔。



14日演唱會由靈魂DIVA家家擔任開場嘉賓，帶來奪得「五冠王」佳績全新專輯《你給我的》裡的新曲〈你給我的〉、〈你呢〉獻給現場歌迷，由於哈爾濱天黑的晚，當家家開唱時天色光亮，她也開心打招呼：「我第一次來到這裡，很不錯，爾濱。」親切地問候全場熱烈回應，延續快樂氣氛，家家最後演唱夯曲〈命運〉，台下歌迷和她一起大合唱，宛如最大KTV包廂。

