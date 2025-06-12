前AV女優濱崎真緒「首曝引退原因」！　對公司心寒：做13年不知我名

記者顧齊祐／綜合報導

日本前AV女優濱崎真緒（浜崎真緒）以甜美外貌及F級傲人身材走紅，出道13年拍攝逾千部作品，累積大批粉絲。然而，她卻在去（2024）年來台參加成人展時，突然宣布引退，消息震撼整個業界。近日，她受邀登上香港網路節目《怨女俱樂部》，首度公開多年拍片的辛酸，以及引退背後的真正原因。

▲日本前AV女優濱崎真緒以甜美外貌及F級傲人身材走紅。（圖／翻攝自Instagram／maohamasaki_official）



濱崎真緒透露，為了滿足拍攝的鏡頭效果，她經常被要求大量飲水，有時一天甚至要喝下高達10公升的水，對身體造成嚴重負擔。還透露很多女優都因此罹患膀胱炎或水中毒，嚴重的話甚至可能危及生命。

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▲為了鏡頭效果，濱崎真緒經常被要求飲用大量的水。（圖／翻攝自YouTube／ViuTV）



除了健康問題，濱崎真緒也分享了一段令她至今難忘的拍攝經歷。某次戶外拍片，她因劇情需求被綁在樹上，拍攝期間恰巧遇到地震，劇組人員竟然全數逃離現場，留下她一人吊在樹上超過10分鐘。她表示「我那時覺得這才是真正的虐待」。直到地震結束後，才有人發現她仍然被困在現場，這段回憶讓她至今難以釋懷。

▲劇組人員遇到地震全逃離現場，獨留濱崎真緒吊在樹上。（圖／翻攝自YouTube／ViuTV）



濱崎真緒也提到，真正決定引退的導火索，是去（2024）年來台參加成人展時的一次事件。當時，她的公司竟然將她的機票名字訂錯，導致她無法登機，也無法聯絡任何人。最後，她只能自掏腰包重新改票，才得以順利出行。事後，她向公司反映問題，卻被反問「為什麼訂錯了？」她感嘆道「我也想問他，我作為女優在他公司一直做了13年，他也不知道我的名字」，這次事件讓她徹底心寒，最終決定退出AV界。

▲濱崎真緒對公司感到失望。（圖／翻攝自YouTube／ViuTV）