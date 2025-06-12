曾為千億富商生3子分手！梁洛施爆新戀情…牽手大9歲陸男星被直擊

記者陳芊秀／綜合報導

36歲香港女星梁洛施戀愛了！她曾為千億身價的富商李澤楷交往並生下三子，但仍於2011分手，無緣豪門後，感情生活一直相當低調，如今傳出與大陸演員兼導演馬浴柯交往，被大陸狗仔拍到一起參加活動，並在活動結束後手牽手散步、共進晚餐，互動親密。

▲梁洛施新戀情曝光。（圖／翻攝自IG）

據狗仔「酷哥追星日記」影片爆料，梁洛施身穿卡其色休閒服、戴著鴨舌帽，與馬浴柯手牽著手出門吃飯，一路上都牽著手、有說有笑，比熱戀情侶還甜。而兩人早在2024年11月，曾被目擊一起在北京咖啡廳並肩而坐，是引發戀情猜測的開始。

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▲梁洛施與馬浴柯手牽著手出門吃飯。（圖／翻攝自微博）

馬浴柯現年45歲，曾在張紀中版《天龍八部》飾演反派游坦之，並演出電影《掃毒》，憑片勇奪大眾電影百花獎最佳新人獎，後來挑戰當導演，執導電影《重生》。比梁洛施大9歲。

梁洛施2008年與家產千億的李澤楷戀情被曝光，隨後為愛解約，並生下3子，去年接受《魯豫有約一日行》專訪，談及曾憧憬婚姻，但受不了李澤楷太受女性歡迎，最後選擇分手，雙方以孩子的父母相處。她近年重返演藝圈，仍舊保持女神狀態，新戀情曝光令她再度成為話題人物。

▲梁洛施曾為千億富商李澤楷生下3子，最後分手收場。（圖／翻攝自IG）