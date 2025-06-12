「波霸」葉子楣慶生趴辣挺車頭燈！　大咖港星都來了…他罕見獻唱

記者陳芊秀／綜合報導

香港性感女神「波霸」葉子楣將於7月10日迎接59歲生日，近日在中環六星級酒店提前舉行慶生派對，席開11桌，圈內眾多名人前來祝福，包括夏文汐、周美鳳、胡楓等80、90年代的明星相繼現身，傳媒人汪曼玲曬出合照，她以性感服裝造型登場，大秀傲人上圍，宛如「波霸重現」。

▲「波霸」葉子楣酒店慶生，明星好友全來了。（圖／翻攝自微博）

據港媒報導，葉子楣慶生趴精心準備多套造型，致敬Lady Gaga和埃及妖后等風格，尤其一套粉紅系華服造型被讚為「真人版Barbie」，展現其迷人身材曲線。最為吸睛的是她辣挺36F雙峰，性感破表。

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葉子楣1990年在三級片《聊齋艷譚》飾演白狐仙走紅，代表作《玉蒲團之偷情寶鑑》，被列為香港票房史的神作，即使三級片尺度大，一直緊守三點不露原則。她成為性感女神，更有「波霸」封號，後來更成為台灣珍珠奶茶的取名靈感。

葉子楣慶生趴還準備了印有自己Q版漫畫的紀念品和紅包贈與到場賓客，誠意滿滿。她還在派對上演唱《失戀》、《人生何處不相逢》等歌曲，好友也輪流上台開嗓高歌，連高齡93歲的胡楓都破例演唱《情花開》，讓氣氛嗨到高點。