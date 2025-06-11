吳婉君「心軟回收趙駿亞」！親友知情爆：禁不住他追求 出遊畫面曝

▲趙駿亞上傳出遊影片，也有拍到吳婉君（紅圈），復合傳言並非空穴來風。（翻攝自趙駿亞 IG）



圖文／鏡週刊

只是趙駿亞該支上傳有舊愛吳婉君同遊的影片，他圖說僅寫：「雖然象鼻塌了，但仍然以一面大海一面奇岩的壯麗景緻，向大家招手來企頭（玩的意思）。歡迎在板上唱Ｋ、在水下假扮銀龍魚，一日之計在於晨，大展鴻圖關公都點頭。」

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▲羽球教練江佩欣（左）上傳她與趙駿亞一票人出遊影片，有拍到吳婉君（右）。（翻攝自cat18383 IG）



雖然隻字未提舊愛，但感覺得出趙駿亞一掃陰霾、玩得頗盡興，畢竟吳婉君也同行。據圈內的知情人士向本刊透露，吳婉君禁不住趙駿亞的苦苦追求，近來居然開始心軟，打算往回收舊愛的路上勇敢邁去，而且傳她為此千迴百轉，向身邊親友吐露內心的小劇場，整起奇情戲碼才逐漸傳開。

▲早年趙駿亞（右）教吳婉君（左）衝浪的畫面有留存下來，相識甚早的他們，承認「正式」交往是從去年8月。（翻攝自吳婉君臉書）



加上近來吳婉君頻繁的社群發文頗具話題，成為即時娛樂新聞報導的焦點，因她心中的所思所想，都不禁讓外界聯想到今年3月爆出她遭「前男友」趙駿亞家暴的社會案件。

▲早在5年前，吳婉君（左二）就曾到趙駿亞（右二）的YouTube節目擔任嘉賓，之後經常玩在一起。（翻攝自吳婉君IG）



沒想到如今傳出大逆轉，隨著時間沖淡創傷，吳婉君擋不住趙駿亞苦追，兩人疑似已踏上復合之路。本刊同時接獲多方消息，皆有呼應此一傳聞，可見並非空穴來風。

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