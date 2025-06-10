Dora偷吃富商！雪碧爆啦啦隊女孩身體換資源　抖出包養內幕：會互相交流

記者孟育民／台北報導

「樂天女孩」Dora（洪葳）被影射介入富商婚姻，甚至還懷孕墮胎，至今仍神隱未發聲。「情色教主」雪碧談及此風波，坦言確實有些女孩把啦啦隊當作跳板，而且目標都很明確，都希望一步登天，「一開始矜持，酒喝了後跳舞啊，抱啊，黏啊，聽我的老闆朋友說，包養50萬就像零錢一樣，50萬不行70萬，70萬不行或100萬，每個人都有自己的價格，不可能不被打動，有些人連喊價都不用帶，只要送個幾十萬的精品禮物，她就變成女朋友了。」

▲Dora遭爆當富商小三，雪碧談啦啦隊被包養內幕 。（圖／翻攝自Dora、雪碧臉書）

雪碧在Threads透露，之前只要去夜店或是去老闆朋友請客的應酬局、招待所等等，都會看到很多啦啦隊女孩，其中有紅的也有不紅的女孩。她也因此奉勸為錢所迷惑少女，用身體換資源是最笨的方法，「他們可以花錢買到你，當然也可以花錢買到別人，珍惜自己青春的肉體吧！ 有些啦啦隊員看到我時￼很清高，看到老闆馬上裝出害羞的笑臉。」

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▲雪碧分享親身經歷。（圖／翻攝自雪碧臉書）

雪碧說自己也會去應酬，但是會用腦袋跟情商交朋友，「出去交際應酬在於老闆對你的態度是把你當作妹子還是朋友。」她透露老闆們都有睡過跟包養名單，他們還會互相交流，把這個當作聊天的話題，「你們不知道的，為什麼我會知道呢？因為他們當我是朋友聊天啊。」