傳奇R＆B歌手離世！享壽68歲　6千萬名曲永流傳

記者張筱涵／綜合報導

美國資深節奏藍調（R&B）團體Atlantic Starr傳出噩耗，創團成員韋恩劉易斯（Wayne Lewis）於美國時間6月5日辭世，享壽68歲。該消息已由樂團官方代表向《PEOPLE》證實，並於社群平台對外公告死訊。

▲韋恩劉易斯。（圖／翻攝自FACEBOOK／Atlantic Starr）



Atlantic Starr透過Facebook發文寫道：「我們懷著沉痛的心情宣布韋恩劉易斯於2025年6月5日與世長辭，請大家為他的家人祈禱，並尊重他們的隱私。#waynelewis #restinpeace #flyhigh」貼文中亦標記他的生卒年月「Sunrise 1957年4月13日 Sunset 2025年6月5日」，目前官方尚未公布具體死因。

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▲韋恩劉易斯離世。（圖／翻攝自FACEBOOK／Atlantic Starr）



韋恩劉易斯為Atlantic Starr的靈魂人物之一，樂團自1978年發行首張同名專輯以來，以〈Always〉與〈Secret Lovers〉等多首經典歌曲在80年代風靡一時，成為R&B領域的重要代表，〈Secret Lovers〉的影片在YouTube更擁6137萬觀看數。韋恩劉易斯不僅擔任主唱之一，更參與多首作品的創作與編曲，為樂團奠定獨特的音樂風格。