林俊傑首攻大巨蛋「大咖夫妻檔都來了」！　連成龍也現蹤

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王林俊傑（JJ）接棒周杰倫、張惠妹攻進大巨蛋，今（7日）起一連2天舉辦「JJ20 FINAL LAP」巡迴演唱會，成為第3位登上該場地開唱的華語歌手，2天共吸引8萬人次到場搶看，票房進帳2.6億元。

▲林志穎出席林俊傑大巨蛋演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

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首場星光雲集，林志穎夫妻、王仁甫及季芹夫妻、李千娜及黃尚禾夫妻等人都到場搶看。林志穎受訪表示，最想聽的就是當初在《披荊斬棘》演出的JJ歌曲〈裂縫中的陽光〉。而他今年6月21日將和李玖哲合體在馬來西亞開唱，這次也特別來看一下JJ的演出汲取靈感。

他先前拜訪周杰倫、張惠妹大巨蛋演唱會，還鬆口說自己也想唱大巨蛋，他今天笑說這是一個夢想，「能在大巨蛋，自己家大門口開演唱會，是個夢想，也會自己默默許下一個心願。」

▲▼王仁甫、季芹夫妻、李千娜、黃尚禾夫妻來看林俊傑演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

此外，圈內人緣相當好的JJ，場內也是花籃滿滿，五月天、周杰倫以及張惠妹祝賀「GOOD SHOW」，成龍也祝福他演出成功，謝金燕則表示「炸蛋大成功」，告五人則表示：「繞了世界圈圈圓圓圈圈，大巨蛋今晚愛人不錯過，面對面擁抱！」