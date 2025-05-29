五月天開唱灑巨型洋蔥！　歌迷為已逝弟點歌：12年前是他重生日

▲五月天赴杭州開唱。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會28日來到第80場，第一次在杭州奧體中心體育場（大蓮花）的他們，創下五場開唱紀錄，吸引場內25萬人的螢光燈海，阿信感性說：「與其說是我們回顧音樂旅程，不如說是一起回顧你們燦爛的青春，誰的人生不是新歌加精選，新歌陪你往前，精選陪你回顧，就讓五月天陪你到80歲。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼五月天感性告白歌迷。（圖／相信音樂提供）



在杭州五場演唱會，有五二代的小學歌迷，也有看了《好好好想見到你》演唱會而入坑的62歲的歌迷，他們帶著姓名與故事前來，回到與五月天的那一天，其中有位因為弟弟而成為特教老師，帶著有弟弟相片的點歌牌點歌，她說：「相信今天弟弟也在天上看著這場演唱會，來看把姐姐照顧很好的五月天。」她點了一首〈happy.BIRTH.day〉，她說：「12年前這一天不是弟弟的忌日，而是他的重生日。」場面溫馨感人。

蕭秉治擔任《回到那一天》25 週年巡迴演唱會杭州第三場的開場嘉賓，深情獻唱膾炙人口的蕭氏情歌〈想悄悄住進你的靈魂〉、〈外人〉，台下歌迷聽得如痴如醉，他說：「謝謝師兄五月天，讓我能來到杭州唱歌給大家聽。」因此他也特別選唱和師兄五月天瑪莎、麋先生聖皓、鼓鼓呂思緯一起演出MV的〈勝利人生〉，下半年蕭秉治繼續忙碌的行程，8月23日於高雄巨蛋舉辦《活著 Alive》演唱會。

杭州最後一場演唱會，由金曲樂團麋先生MIXER擔任開場嘉賓，他們演唱〈壞蛋〉、以及帶來新曲〈去飛翔〉，盼以歌聲鼓勵大家勇敢追夢，隨著畢業季到來，唱入畢業學生的心坎，引起廣大迴響，最後他們帶來之前和五月天阿信合作的新曲〈偶像〉，音樂一出，全場歌迷立刻尖叫，忙著巡演的他們，將帶著自己的音樂到各城市與大家見面。

