Karina人形立牌「整尊被抱走」驚人畫面曝光！　MLB官方發聲明回應

記者顧齊祐／綜合報導

南韓人氣女團aespa成員Karina憑藉出眾外型與實力，吸引全球大量粉絲，並成為多個品牌代言人，其中包括MLB。然而近日在馬來西亞的一家MLB直營門市，竟有一名男子公然抱走店內的Karina人形立牌，引發網友熱議。

▲aespa成員Karina近日成為MLB代言人。（圖／翻攝自Facebook／MLB Malaysia）



[廣告]請繼續往下閱讀...

根據MLB Malaysia官方粉絲專頁公開的監視器畫面顯示，事發當天，一名身穿黑色連帽外套的男子在門市附近徘徊多時，隨後趁店員不注意時迅速行動。他直接抱起Karina的立牌並快速離開，全程動作果斷且迅速，導致店員未能及時阻止。影片曝光後迅速在社群平台上引起熱烈回響，不少網友對該男子的行為感到震驚。

▲一名男子趁店員不注意，迅速抱走Karina立牌。（圖／翻攝自Facebook／MLB Malaysia）



針對事件，官方粉絲專頁回應「我們知道許多人對Karina的活動感到興奮，但請保持冷靜互相體諒，讓每個人都能感到舒適」。並發布聲明「雖然我們非常感謝大家對我們活動以及Karina本人的熱情支持，但我們在此提醒大家，店內的所有展示物均屬於MLB所有，旨在供大家共同欣賞。我們正在內部審查此事，感謝您的理解與持續支持」。

▲MLB官方發布聲明。（圖／翻攝自Facebook／MLB Malaysia）