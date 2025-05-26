陳沂街頭遭毆「打手失聯、藏鏡人待查」！　她97字親發聲

記者黃皓瑋／綜合報導

網紅陳沂去年（2024）2月在住家附近遭當街毆打，造成耳部撕裂濺血，引發社會關注。該案於今（26日）偵結，2位涉案男子遭起訴，並被懷疑背後還有藏鏡人，其中打人的黃姓男子，在依傷害罪嫌交保後失聯，目前被發布通緝。對於案件的最新情況，陳沂稍早也透過社群平台發聲了。

▲陳沂遭毆打一案今日偵結。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）



陳沂今日在個人臉書粉專寫下：「媒體問我的回應，我能回什麼？」她坦言作為受害者，只希望能抓到案件的指使者，避免讓其他人也遭受到傷害。對於部分酸民的攻擊，她也不改犀利風格直言：「至於那些檢討被害者的人，本來就是惡人。我們沒有辦法阻止這社會一切的邪惡，但至少能做到守住自己心中最純粹的那塊公平正義！」

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▲陳沂去年2月當街遇襲 。（圖／記者黃彥傑翻攝）



回顧這起案件，起訴書中指出，黃男與另一位涉案的周男，曾在案發當天凌晨到陳沂住家附近查看，並在上午到現場埋伏。埋伏期間黃男曾以步行方式，再次確認陳沂住處門牌，並搭乘周男開的車在附近徘徊，到了下午4點左右，陳沂剛踏出住處不久，就遭黃男貼近攻擊。黃男以現行犯落網後，曾向警方稱自己是在酒後碰巧看到陳沂，想起了過去發展無果的「網婆」，才一時失控動手。

陳沂臉書全文

媒體問我的回應，我能回什麼？

身為暴力受害人，我希望司法機關能抓到幕後主使，不要再有更多人受害。

至於那些檢討被害者的人，本來就是惡人。

我們沒有辦法阻止這社會一切的邪惡，但至少能做到守住自己心中最純粹的那塊公平正義！