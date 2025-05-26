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《與惡2》周渝民等1年接演！橫跨20年「崩潰大哭」　6家庭糾葛曝光

記者黃庠棻／台北報導

重磅旗艦台劇《我們與惡的距離 II》即將於6月7日開播，今（26）日釋出兩分半鐘正式預告，完整露出故事主線中的6個家庭人物，以及人物們彼此之間跨越長達20年的相互糾葛。

▲《我們與惡的距離 II》即將在6月7日開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《我們與惡的距離 II》即將在6月7日開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

故事由一場隨機縱火以及殺警兩件重大事故展開，隨之而來的國民法庭開庭審理，角色們陸續出場，背後隱藏錯綜複雜的人生交疊，以及難以言說的因果關係也即將揭開序幕。

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正式預告中，也能看到演員們更完整的深刻演出，包括周渝民的絕望哭泣、薛仕凌的熱血立委政壇兩難、瀕臨崩潰的母親謝欣穎、楊貴媚身處老派地方政治勢力，以及被壓得喘不過氣的公衛護士于子育等角色。更多演員群也在正式預告中同步公開，包括劉子銓、詹子萱、張軒睿、盛鑑、張翰、陽靚、朱芷瑩、蔡振南、李維維、黃迪揚、朱宏章、陸弈靜等多位老中青實力派演員齊聚，帶著各自的故事陸續登場，與劇組一起共創高難度的《與惡 II》世界觀。

▲《我們與惡的距離 II》即將在6月7日開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《我們與惡的距離 II》即將在6月7日開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

金鐘影帝周渝民在劇中演出心碎的未亡人馬亦森，橫跨20年的角色變化，極為動人的高難度表演令人揪心，一句「我們以為我們接得住所有人，但其實我們什麼都接不住。」帶出《我們與惡的距離 II》這一季想討論的核心精神「接住」。

▲《我們與惡的距離 II》即將在6月7日開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《我們與惡的距離 II》即將在6月7日開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

導演林君陽分享，周渝民為了飾演這個角色，整整等待了一年以上時間，在開拍之前做足準備，包括學習澎湖台語、精神科田調，以及將編劇呂蒔媛開出的長串書單全部讀完等等。周渝民也聊到自己平常在拍攝時，一天的五場戲中如果有三場滿意，回去都可以笑著睡著，被問到自己對《與惡 II》中表現的滿意度，周渝民笑說「這次在五場裡至少有四場！」

▲《我們與惡的距離 II》即將在6月7日開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《我們與惡的距離 II》即將在6月7日開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

被意外事故毀掉家庭的，除了周渝民飾演的精神科醫生馬亦森，還有黃鐙輝飾演的羅自強一家。一場法院門口的失控意外，讓太太謝欣穎以及小孩白潤音、鄭又菲飾演的兒女們就此陷入生活困境。「加害者家人」的標籤如影隨行，讓他們在學校、在鄰里都飽受霸凌及騷擾，白潤音在預告中一句「你爸會殺人嗎？」道盡小小年紀，卻要被迫面對生命重擔的酸楚心情。

▲《我們與惡的距離 II》即將在6月7日開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《我們與惡的距離 II》即將在6月7日開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

延續第一季透過各種角度說故事的方式，謝欣穎認為劇中的每一個角色或許都可能成為我們身邊的人「希望《與惡 II》能夠讓大家試著用包容心及同理心，去換位思考每個事件背後不被了解的故事。」

而薛仕凌與楊貴媚這對政壇母子，在劇中是相愛又相殺的緊張關係，薛仕凌這次飾演熱血的政治人物，在現實與堅持中幾度失去平衡。一場前進立法院大院拍攝的大亂鬥戲，看見他所陷入的兩難，也讓人好奇他有沒有設定參考的人物原型，薛仕凌笑說「我好像沒有特別模仿誰，就是看很多新聞，從中觀察政治人物們『問政』的樣子。如同貴媚姐提過的，政治本身就是一種表演吧。」

▲《我們與惡的距離 II》即將在6月7日開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《我們與惡的距離 II》即將在6月7日開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

多年之後再次挑戰《與惡》，林君陽導演認為第二季的難度比起第一季升級太多，根本是同時拍了好幾部戲的量體。雖然是全新的故事，但又期待能做到《與惡I》想延續的命題和既視感。而對於「接住」這個導演濃縮出來的關鍵字，他則是認為，劇中的角色有人被接住、有人被漏接，如同現實生活的真實狀況「觀眾會期待第一季的某些情緒再現，會有的，但也略有不同，歡迎大家和我們一起走進故事裡。現實或許沒那麼好，但我們想指出一個方向，希望大家或許能往那個方向再靠近一點點。」

▲《我們與惡的距離 II》即將在6月7日開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《我們與惡的距離 II》即將在6月7日開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

《我們與惡的距離 II》由文策院、公共電視、CATCHPLAY、大慕可可共同出品，大慕影藝製作。即將於6月7日起，每週六晚間九點在公視、CATCHPLAY 電影台61頻道播出，晚間十點於CATCHPLAY+(台灣、新加坡、印尼)、公視+、愛奇藝國際版，以及首次加入台劇內容的海外平台 Amazon Prime Video 於全球240個國家或地區同步上架。

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周渝民周渝民仔仔我們與惡的距離 II

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