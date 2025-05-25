美國歌王Billy Joel確診罕見腦病！急發聲明取消巡演　病況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

76歲的美國音樂傳奇「鋼琴詩人」比利喬（Billy Joel）於5月23日透過社群宣布，確診罕見腦部疾病「常壓性水腦症」（Normal Pressure Hydrocephalus），決定取消所有巡迴演出。消息一出震驚許多粉絲。

▲比利喬被稱為「鋼琴詩人」，是美國樂壇傳奇人物之一。（圖／翻攝自Billy Joel Instagram）

常壓性水腦症起因於腦室內過多腦脊液積聚，導致腦部損傷，常見於老年人，症狀與阿茲海默症、帕金森病相似。比利喬聲明中透露，近期的演出使病情惡化，影響到聽覺、視覺及平衡能力，目前正接受專業的物理治療，醫生建議他在康復期間停止所有表演活動。此前，他就曾在2月一次演出途中跌倒，當時已引發外界對他健康狀況的關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲比利喬證實罹患常壓性水腦症。（圖／翻攝自Billy Joel Instagram）

另一方面，比利喬的紀錄片《Billy Joel: So It Goes》將於6月4日於紐約的翠貝卡電影節首映，電影節創辦人、著名影星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）也發表聲明表達支持：「比利喬是紐約的文化標誌，我們為他送上最深摯的愛與支持，期盼他早日康復。」在患病的聲明下方，也湧入許多網友送上支持與鼓勵。