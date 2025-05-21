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阿雅淚揭「經歷5次生死離別」　罕提大S病逝：一切我都不希望發生

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）今年初因流感病逝日本，如今逝世已過百日，生前好閨密阿雅（柳翰雅）昨（20）日突在微博上傳一段自拍片，除了含淚談論個人經歷五次生離死別以及個人對死亡觀的看法之外，同時也罕見提及好姐妹大S，「這一切的一切，我都非常不希望它發生，但是它就是發生了。」內容曝光後，立即引發熱議。

▲▼阿雅。（圖／翻攝自微博／阿雅）

▲阿雅拍短片談論死亡。（圖／翻攝自微博／阿雅）

阿雅直言死亡是人生中唯一能百分百確定會發生的事，但卻也是多數人避而不談的話題。她認為與其畏懼死亡，不如坦然面對，因為不是不提它，它就不會來。阿雅提到，偶爾思考死亡，反而能讓人更積極面對生活，「我們每一天，能夠好好張開眼睛都是一個奇蹟，因為雖然有一天我們一定會死，但是我們不知道它什麼時候會來，所以每一天都很寶貴。」她提醒大家珍惜當下、活在當下，才能在告別人生時無憾離開。

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▲▼阿雅。（圖／翻攝自微博／阿雅）

▲阿雅罕見提大S。（圖／翻攝自微博／阿雅）

談到自己經歷過的死亡片段，阿雅提到，包含她10歲時愛犬離世、12歲時鄰居爺爺的過世，到24歲失去摯愛父親，甚至在40歲時經歷摯友突遭車禍逝世的震撼，以及46歲好友大S因流感猝逝的哀痛。為此她坦言：「這一切的一切，我都非常不希望它發生，但是它就是發生了。」面對一次次的生命告別，她深刻感受到死亡其實沒有離我們那麼遙遠，因此她更加珍惜每天醒來的時刻，也努力將每天活得有意義。

▲▼阿雅。（圖／翻攝自Facebook／小S徐熙娣）

▲阿雅與大小S有著好交情。（圖／翻攝自Facebook／小S徐熙娣）

最後，阿雅分享自己的期許，「我希望我閉眼的那一刻，我對我愛的人只有愛，沒有怨。」她表示希望自己在生命終點時，內心充滿善意與感謝，不帶有遺憾、怨恨與痛苦，「當然我相信我一定會害怕，但我希望我不要痛苦的掙扎，我期許自己可以這樣死去，所以用活著的每一天來學習愛，來鍛鍊自己的心態，好好的活著吧，讓我們在死的時候，心裡沒有遺憾。」

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阿雅, 大S, 小S, 徐熙娣, 徐熙媛

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